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20:38 (мск), источник: ТАСС

ПМЭФ-2021 станет крупнейшим очным мероприятием в мире с начала пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) В 2021 году начинает работу 2 июня. Он станет первым в мире с начала пандемии мероприятием такого масштаба, хотя число участников ограничено до 5 тыс. человек.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщил в интервью ТАСС губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, власти города приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность участников форума в сложной эпидемиологической обстановке.

Меры эпидемического контроля

В преддверии и на время проведения мероприятия введены усиленные меры контроля в местах пересечения госграницы в Санкт-Петербурге.

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Участники ПМЭФ выстроились за ПЦР

Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат ПЦР-теста. Для его прохождения развернуто более 50 пунктов в Петербурге, а также в Москве и Московской области, а в зонах прибытия, на площадке Экспофорума, где он будет проходить, и в гостиницах размещено 90 постов для забора биоматериала.

Доступ на площадку форума будет предоставлен только после бесконтактного измерения температуры тела и при наличии средств индивидуальной защиты. Помимо этого, проведена централизованная вакцинация от коронавируса более 2 тыс. сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ.

В целом затраты из городского бюджета на организацию форума составили 64 млн рублей.

Деловая программа

Выступление президента РФ Владимира Путина 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ будет посвящено в основном вопросам социально-экономического развития России и ее инвестиционной привлекательности, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Регионы планируют показать свои привлекательные стороны и подписать немало инвестиционных соглашений. При этом Дальнему Востоку как особому с точки зрения экономики поясу будет посвящена отдельная сессия на форуме. Эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики регионов ДФО.

Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности».

В целом программа форума делится на два больших блока: деловой и социальный. Ключевой трек деловой программы получит название «Объединяя усилия ради развития» и будет посвящен вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству. Сессии второго трека посвящены национальным целям развития, охватывая вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России и формирования научно-технического пространства в РФ. Третий тематический блок «Технологии, расширяющие горизонты» посвящен темам международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, а также цифровизации здравоохранения и техноэтике.

Социальная программа

Сессии четвертого трека «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» во многом будут посвящены социальной тематике. Их участникам предстоят дискуссии о культурных кодах новой реальности, сотрудничестве в международных образовательных проектах, новых навыках сотрудников и модели занятости в мире после пандемии. Также на ПМЭФ-2021 пройдут сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Одним из ключевых мероприятий здесь будет форум «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день ПМЭФ, 2 июня. Мероприятие проводится при поддержке Минздрава РФ. Культурный блок откроет сессия «Культурные коды новой реальности», в которой примут участие министр культуры Ольга Любимова и глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Участники сессии обсудят цифровую трансформацию культуры и влияние пандемии на тренды. «Зеленая суббота» — день экологии — откроет третий день форума.

Также в стартовый день пройдет Шестой Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП). В его программу включено 12 мероприятий. На них, в частности, обсудят контрольно-надзорную деятельность, экспорт продукции, рынки сбыта. В этот же день впервые пройдет Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России», главной темой пленарного заседания мероприятия станет «Стратегия развития МСП: цифровые сервисы для бизнеса».

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Международная повестка

Традиционно на форуме большое внимание уделено международной повестке. В частности, в рамках ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги, в которых примут участие представители бизнес-сообществ Италии, Германии, Франции, США, Индии, Финляндии, Японии, стран Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, а также диалог «ЕАЭС — АСЕАН», а также мероприятия по линии ШОС, БРИКС.

В качестве страны-гостя в ПМЭФ примет участие Катар. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, делегация Катара будет одной из самых многочисленных среди участников форума. На полях форума состоятся бизнес-диалог «Россия — Катар» и дискуссия на высоком уровне, посвященная дальнейшему развитию инвестиционных возможностей.

Петербургский международный экономический форум в этом году 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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