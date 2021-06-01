ПМЭФ-2021 станет крупнейшим очным мероприятием в мире с начала пандемии

20:38 (мск), источник: ТАСС
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Как сообщил в интервью ТАСС губернатор
В преддверии и на время проведения мероприятия введены усиленные меры контроля в местах пересечения госграницы в
Гости сразу по прибытии должны будут предъявить актуальный результат
Доступ на площадку форума будет предоставлен только после бесконтактного измерения температуры тела и при наличии средств индивидуальной защиты. Помимо этого, проведена централизованная вакцинация от коронавируса более 2 тыс. сотрудников из 54 организаций, которые задействованы в подготовке к ПМЭФ.
Выступление президента РФ Владимира Путина 4 июня на пленарном заседании ПМЭФ будет посвящено в основном вопросам
Регионы планируют показать свои привлекательные стороны и подписать немало инвестиционных соглашений. При этом Дальнему Востоку как особому с точки зрения экономики поясу будет посвящена отдельная сессия на форуме. Эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики регионов ДФО.
В целом программа форума делится на два больших блока: деловой и социальный. Ключевой трек деловой программы получит название «Объединяя усилия ради развития» и будет посвящен вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству. Сессии второго трека посвящены национальным целям развития, охватывая вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России и формирования
Сессии четвертого трека «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» во многом будут посвящены социальной тематике. Их участникам предстоят дискуссии о культурных кодах новой реальности, сотрудничестве в международных образовательных проектах, новых навыках сотрудников и модели занятости в мире после пандемии. Также на ПМЭФ-2021 пройдут сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
Одним из ключевых мероприятий здесь будет форум «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день ПМЭФ, 2 июня. Мероприятие проводится при поддержке Минздрава РФ. Культурный блок откроет сессия «Культурные коды новой реальности», в которой примут участие министр культуры Ольга Любимова и глава киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева. Участники сессии обсудят цифровую трансформацию культуры и влияние пандемии на тренды. «Зеленая суббота» — день экологии — откроет третий день форума.
Также в стартовый день пройдет Шестой Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП). В его программу включено 12 мероприятий. На них, в частности, обсудят
Традиционно на форуме большое внимание уделено международной повестке. В частности, в рамках ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые
В качестве
Петербургский международный экономический форум в этом году 5 июня. ТАСС выступает информационным партнером и