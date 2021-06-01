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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Калифорнии защитила своих собак от медведя (видео)

Женщина столкнула его с забора и спряталась в доме вместе с питомцами.

Пользовательница TikTok с ником bakedlikepike опубликовала короткое видео, снятое камерой видеонаблюдения в доме ее двоюродной сестры Хэйли. Видео моментально стало вирусным и разлетелось по СМИ и соцсетям.

В ролике можно увидеть, как на забор частного дома забирается медведица с медвежатами. Когда собаки Хейли увидели непрошенных гостей, они бросились на них с лаем. Медвежата при этом убежали, а медведица попыталась отбиться от собак лапой. В этот момент питомцам на помощь подоспела Хейли, которая бесстрашно столкнула медведя с забора и вместе с собаками скрылась в доме.

@bakedlikepie

Reply to @cynthianatsalazar @tempurashrimp guess you a fighter and a flighter haha. Love you, you badass! #badass #cousinhailey

♬ original sound - Brenda✨

Как рассказала bakedlikepike, ее сестра занималась делами во дворе, когда увидела на своем заборе медведя. Ее первой реакцией было защитить своих собак, а потому она не раздумывая бросилась на огромного хищника. Тиктокерша сообщила, что медведь поцарапал одну из собак, но в целом животные в порядке. Она добавила, что медведица с медвежатами после этого довольно быстро покинули жилой район. В результате инцидента никто не пострадал. Однако теперь семья планирует поставить забор повыше, пишет LADBible.

Екатерина Гура

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