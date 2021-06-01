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17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сирии раскрыли секрет пирамиды возрастом больше 4 тысяч лет

Она была похожа на пирамиду Джосера в Египте.

Археологи, исследующие древний курган недалеко от места раскопок Телль-Банат в Сирии, сделали неожиданное открытие.

Эта насыпь, известная как Белый памятник, была открыта еще несколько десятилетий назад, но только сейчас исследователи установили его точный возраст и назначение.

Как оказалось, холм был создан примерно в 2400 году до нашей эры на месте еще более древнего кургана. Он служил огромным мемориалом. Строители придали насыпи такую же форму, как у ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре. Со временем эти земляные ступени стерлись.

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Пирамида Джосера

В каждой из ступеней было найдено не менее 30 захоронений взрослых воинов и подростков мужского пола. Курганы с захоронениями трупов врагов упоминаются в древних месопотамских текстах, но до сих пор археологи не обнаружили ни одного из них. Они считают, что в кургане около Телль-Банат захоронены местные воины, которые погибли в каком-то конфликте.

Древнее захоронение не было случайной братской могилой. Трупы воинов перенесли сюда позже и упорядочили определенным образом, а сам курган превратился в первый из известных историкам военный мемориал, говорится в исследовании, опубликованном в Antiquity.

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