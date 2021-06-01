ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в сообщении.
Эта вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине. «Мир отчаянно нуждается в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы решать огромную проблему отсутствия равенства в доступе [к препаратам для иммунизации] в мире, — заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. — Мы призываем производителей участвовать в механизме COVAX, делиться своими ноу-хау и данными, содействовать установлению контроля над пандемией».
Кроме того, это дает возможность странам ускорить свои внутренние процедуры по одобрению импорта и применения вакцин против COVID-19, пояснили в ВОЗ. Организация придает большое значение механизму COVAX. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения.
До сегодняшнего дня в списке ВОЗ для экстренного применения значатся шесть препаратов: вакцина китайской компании Sinopharm, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.