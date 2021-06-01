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19:03 (мск), источник: ТАСС

ВОЗ одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения

ЖЕНЕВА, 1 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения в мире. Об этом сообщила во вторник женевская штаб-квартира ВОЗ.

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Источник: AP 2021

«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в сообщении.

Эта вакцина производится фармацевтической компанией Sinovac, расположенной в Пекине. «Мир отчаянно нуждается в многочисленных вакцинах против COVID-19, чтобы решать огромную проблему отсутствия равенства в доступе [к препаратам для иммунизации] в мире, — заявила помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао. — Мы призываем производителей участвовать в механизме COVAX, делиться своими ноу-хау и данными, содействовать установлению контроля над пандемией».

Включение той или иной вакцины в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения, является предварительным условием для международных закупок и поставок через COVAX.

Кроме того, это дает возможность странам ускорить свои внутренние процедуры по одобрению импорта и применения вакцин против COVID-19, пояснили в ВОЗ. Организация придает большое значение механизму COVAX. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения.

До сегодняшнего дня в списке ВОЗ для экстренного применения значатся шесть препаратов: вакцина китайской компании Sinopharm, вакцина Comirnaty, разработанная совместно компаниями Pfizer из США и BioNTech из Германии, препарат компании Janssen, которая является подразделением американской Johnson & Johnson, вакцина американской компании Moderna, а также два варианта вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и Оксфордского университета.

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