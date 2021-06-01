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19:09 (мск), источник: Forbes

Семь европейских стран начали выпуск COVID-сертификатов

Семь стран Евросоюза с 1 июня начали выпускать сертификаты о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательном тесте на коронавирус. Документ, в частности, призван помочь восстановить туристический поток. Во всем ЕС система сертификатов должна заработать через месяц.

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Источник: AFP 2021

Семь европейских стран приступили к выпуску COVID-сертификатов, сообщила Еврокомиссия. В этих документах будут стоять отметки о пройденной человеком вакцинации, недавно перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательном результате теста в последние 72 часа.

Оформлять сертификаты начали Болгария, Германия, Греция, Дания, Польша, Хорватия и Чехия.
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Документы будут бесплатными и доступными всем, обещает Еврокомиссия. Она отметила, что запустить систему получилось всего за два месяца. Все страны Евросоюза должны начать ее использование с 1 июля, но полностью готовые и желающие в добровольном порядке могут начать выпуск сертификатов уже сейчас. Политическое соглашение о запуске системы должны еще формально одобрить Европарламент и Евросовет.

Еврокомиссия отметила, что система безопасна. Она проверяет специальные метки безопасности в QR-кодах всех сертификатов, чтобы подтвердить их подлинность, а личные данные в этом процессе не передаются. 22 страны тестировали инструмент с 10 мая.

Европейские власти надеются, что COVID-сертификаты позволят открыть границы Евросоюза для туристов во время летнего сезона и отменить требования тестирования и карантина, которые сейчас могут применяться к приезжим.

Въезд будет разрешен, если человек соответствует хотя бы одному из трех критериев.

На специальном сайте Еврокомиссии указано, что сертификаты о прививке будут выдаваться вакцинированным любым препаратом против COVID-19, однако для свободного передвижения по Евросоюзу вакцина должна быть в числе одобренных ЕС.

Гражданам стран за пределами ЕС сертификаты будут выдавать при въезде, отметила The New York Times. Она добавила, что сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с США о верификации статуса американских туристов.

Сейчас границы Евросоюза закрыты для туристов из большинства стран мира, разрешаются только поездки в исключительных случаях, а также для граждан стран ЕС и имеющих другие документы, разрешающие долгосрочное пребывание. Ни одна из российских вакцин пока официально в Евросоюзе не зарегистрирована.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ринат Таиров

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