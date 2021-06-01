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18:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

В бразильском городе вакцинировали большинство взрослых. Смертность от ковида упала на 95%

В бразильском городе Серрана с населением 45 тысяч человек смертность от коронавируса снизилась на 95% после того, как в рамках эксперимента были вакцинированы почти все взрослые.

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Источник: NELSON ALMEIDA/GETTY

Люди получили китайскую вакцину CoronaVac (Sinovac). А те, кто отказался вакцинироваться, также стали меньше заболевать и умирать, выяснили исследователи.

По их данным, пандемию можно контролировать, если как минимум 75% населения получат полную дозу вакцины.

Эксперимент в Серране на юго-востоке штата Сан-Паулу проводился в период с февраля по апрель Институтом Бутантан.

Город был разделен на четыре части, чтобы определить порог сдерживания вируса. Ученые выяснили, что после того, как в трех из четырех частей города были полностью вакцинированы все люди старше 18 лет, смертность снизилась на 95%, количество госпитализаций на 86%, а случаи возникновения симптомов — на 80%.

«Самый важный вывод — это то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население», — сказал глава группы исследователей Рикардо Паласиос.

Вакцинация в Бразилии идет медленными темпами, активисты говорят, что это вызвано в том числе действиями президента Жаира Болсонару | Источник: EPA
Ученые также заметили, что снизилось количество случаев заболевания среди детей и подростков, которые не были вакцинированы. Это может указывать на то, что нет необходимости проводить вакцинацию детей для открытия школ.

По словам Рикардо Паласиоса, вакцина также была эффективна против более заразного варианта, первоначально известного как P.1, который впервые был обнаружен в северном городе Манаус и стал причиной резкого скачка заражений по всей стране.

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Результаты эксперимента могут привести к более массовому производству вакцины CoronaVac, которой пользуются десятки развивающихся стран. До сих пор по поводу этой вакцины были разногласия, после того как клинические испытания в Бразилии, Индонезии и Турции показали, что ее эффективность находится в диапазоне от 50% до 90%.

По словам авторов исследования, эксперимент в Серране был первым в мире в своем роде. Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе Ботукату с населением 148 тысяч человек. Исследователи используют вакцину AstraZeneca, производимую в Бразилии институтом Fiocruz.

Бразилия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран, вирус там унес жизни 463 тысяч человек. Бразилия занимает второе место в мире по количеству умерших после США и третье место по числу случаев заболевания — более 16,5 млн. Вакцинация в стране идет медленными темпами, среднее ежедневное количество смертей остается высоким.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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