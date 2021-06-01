Задолжавшим за ЖКХ россиянам начали резко отключать электричество

Причиной тому стали финансовые проблемы граждан, а также конец моратория на штрафы и отключения ресурсов за неуплату. Эксперты подчеркивают, что в случае хронической неуплаты должники попадут под выселение, тогда придется переезжать в жилье меньшей площади и худшего качества.
По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), в первом квартале текущего года количество должников по оплате услуг ЖКХ выросло на 20%. Иначе говоря, с января по март по счетам за «коммуналку» не заплатили 3,2 млн российских семей.
Причин роста задолженности несколько, отмечают отраслевые эксперты. Прежде всего это падение доходов, с которым, по опросам населения, столкнулись свыше 60% граждан. Безработица выросла очень существенно — на январь 2021 года число потерявших работу россиян составило 4,4 млн человек. Количество официально зарегистрированных безработных за год выросло в 3,6 раза. Многим людям не хватает денег на еду, не говоря уже о ЖКХ, и все чаще жителям приходится брать кредиты на то, чтобы оплатить платежные квитанции за квартиру.
Вторая причина роста числа должников — мораторий на штрафы и отключения ресурсов за неуплату, который был отменен с начала 2021 года. После снятия запрета многие столкнулись с необходимостью внести разом очень существенные суммы под угрозой остаться без воды и света. Отраслевые эксперты рассказывают, что жители жалуются на управляющие компании, которые начали отключать, например, электроэнергию без соблюдения необходимых процедур уведомления (первое уведомление должно предоставляться за 30 дней под роспись, повторное — за 3 дня до отключения). А за переподключение также приходится платить.
Конечно, ресурсоснабжающие организации оказываются в достаточно сложном положении, когда недополучают деньги за свои услуги. Организации ЖКХ лишаются как минимум 5−6% прибыли ежемесячно и после снятия моратория были вынуждены обращаться в суд. Только у приставов находится более 2,5 млн дел по взысканию задолженности с неплательщиков по «коммуналке» на сумму более 80 млрд рублей. А есть еще долги за электроэнергию, которые составляют около 100 млрд. Вследствие этого ресурсники постоянно настаивают на повышении тарифов, а это не решает проблему, а только ее усугубляет. Им приходится снижать качество поставляемых услуг и экономить на модернизации и ремонте сетей, что приводит к негативным последствиям.
Самыми жесткими мерами, которые применяются к должникам, могут быть отключение от жилищно-коммунальных услуг с последующим платным переподключением и взыскание денежных средств по долгам через суд в формате судебного приказа, рассказывает ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. Другими словами, долг спишется со счета без каких-либо заранее сделанных уведомлений.
«Должник может даже не знать о том, что его дело о долге компании — поставщику услуг ЖКХ слушалось в суде и был вынесен судебный приказ о взыскании, который был передан судебным приставам», — предупреждает эксперт.
По мнению специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, выходом в сложившейся ситуации с долгами может быть только адресная помощь ресурсникам в виде субсидий от государства, а не перекладывание бремени платежей на плечи граждан, которые и так в большинстве своем находятся в тяжелом финансовом положении.
«Государственные меры по увеличению субсидий по ЖКХ могли бы привести к росту собираемости платежей. Иначе количество неплательщиков продолжит расти, ресурсники недополучат деньги за свои услуги, и положение продолжит ухудшаться, — подчеркивает эксперт. — Вместо ежегодного повышения тарифов с 1 июля необходимо провести полный аудит тарифов ЖКХ, поскольку та база, которую постоянно повышают, не представляется обоснованной».
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