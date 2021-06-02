Какие страны принимают туристов из России официально

Как добраться: прямые рейсы до Ларнаки совершают девять авиакомпаний — полеты доступны из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
Документы: если граждане РФ вылетают прямым рейсом с территории РФ в Республику Кипр, то можно оформить про-визу для однократного въезда. Пассажирам, прибывающим из стран красной группы, куда входит Россия, необходимо будет пройти тестирование перед посадкой за 72 часа и сразу после прибытия. Не ранее чем за 24 часа до вылета нужно заполнить специальную форму заявления на платформе для получения Cyprus Flight Pass в целях посадки на борт.
От предоставления ПЦР-тестов на коронавирус и прохождения самоизоляции освобождены туристы, прошедшие полный курс вакцинации. При этом власти оставляют за собой право подвергать выборочному тестированию прибывающих вакцинированных пассажиров.
Эпидситуация: в среднем каждый день на Кипре выявляют по 500 заболевших. Ношение масок обязательно во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключение составляют пляжи, бассейны, места занятий спортом.
Кроме того, на данный момент на Кипре действует комендантский час, согласно которому любые передвижения с 23:00 до 5:00 запрещены, а в остальное время места размещения разрешено покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения на СМС-сообщение, отправленное на короткий номер 8998.