ВОЗ заявила об опасности четырех штаммов COVID-19

По ее словам, эта разновидность уже хорошо известна специалистам ВОЗ. «Мы знаем, что этот вариант легче распространяется среди людей», — добавила специалист. Про другие три разновидности она не сказала ничего.
«В общей сложности существует четыре варианта, которые вызывают у нас особую обеспокоенность. Однако даже против этих вариантов хорошо работают меры по предотвращению распространения инфекции», — отметила ван Керкхове, призвав все страны не терять бдительность, и поблагодарила их за «эпидемиологический надзор».
В конце мая власти Вьетнама сообщили об обнаружении на территории страны штамма COVID-19, который вобрал в себя особенности двух уже известных опасных вариантов инфекции — британского и индийского.
Министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг заявил, что генетическое секвенирование анализов нескольких пациентов выявило наличие сразу двух распространенных вариантов коронавируса. По его словам, новый штамм инфекции гораздо более заразный и легко передается по воздуху.
Вьетнам на протяжении большей части 2020 года успешно сдерживал коронавирус COVID-19, однако с конца апреля в стране наблюдается всплеск случаев заражения. За последний месяц во Вьетнаме зафиксировали больше половины от всех зарегистрированных случаев инфицирования. По последним данным, за весь период пандемии во Вьетнаме коронавирус обнаружили у чуть более 7 тыс. человек, из которых скончались 47.
Пока вьетнамские власти зарегистрировали только две вакцины против коронавируса — британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и российский «Спутник V».
Штаммы коронавируса, обнаруженные ранее в Великобритании и Индии, заставили власти обеих государств ввести жесткие ограничения. В Индии за последний месяц с небольшим несколько раз обновлялся суточный рекорд по числу заболевших и умерших.