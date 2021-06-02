В Минприроды сообщили о 2 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды

В результате возбуждено 402 дела об административных нарушениях на сумму более 17,5 млн рублей. Зачастую планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти не содержат всех возможных сценариев и разработаны с нарушениями законодательства.
«Кроме того, промышленные площадки объектов не оборудованы канализацией для сбора производственно-дождевых сточных вод, системой отвода поверхностных и подземных вод от зданий и сооружений. Достаточно частое явление — несанкционированные свалки. Кроме того, есть проблема изношенности водоводов, труб, резервуаров для нефтепродуктов и другого оборудования, что крайне опасно», — сказал руководитель ведомства.
Он подчеркнул, что всё это — ответственность собственников предприятий.
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