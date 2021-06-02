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01:24 (мск), источник: Известия

В Минприроды сообщили о 2 тыс. нарушений в сфере охраны окружающей среды

После аварии в Норильске в России выявили 2058 нарушений законодательства об охране окружающей среды. Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Минприроды Александр Козлов.
Источник: Известия

В результате возбуждено 402 дела об административных нарушениях на сумму более 17,5 млн рублей. Зачастую планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти не содержат всех возможных сценариев и разработаны с нарушениями законодательства.

«Кроме того, промышленные площадки объектов не оборудованы канализацией для сбора производственно-дождевых сточных вод, системой отвода поверхностных и подземных вод от зданий и сооружений. Достаточно частое явление — несанкционированные свалки. Кроме того, есть проблема изношенности водоводов, труб, резервуаров для нефтепродуктов и другого оборудования, что крайне опасно», — сказал руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что всё это — ответственность собственников предприятий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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