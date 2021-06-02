Весной 2021-го произошел всплеск фишинговых сайтов для туристов

«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов», — отметил он.
По словам Игоря Сергиенко, в предыдущие годы для выманивания платежных данных злоумышленники чаще использовали агрегаторы частных предложений, такие как «Авито». Однако в последнее время подобные схемы обмана изживают себя за счет повышения защищенности самого ресурса, а также роста цифровой грамотности россиян.
Рост количества фишинговых сайтов в сфере путешествий связан с появлением новых способов их создания, полагает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров: у преступников стало популярно использовать специальные телеграм-боты, позволяющие по заданным параметрам легко генерировать фейковые страницы с оплатой интернет-услуги под известными брендами.
Подобные фишинговые сайты используют созвучные брендам доменные имена и дизайн, что затрудняет неосведомленному человеку распознать подозрительную активность, пояснил эксперт. Он добавил: оказавшись жертвой такой схемы, интернет-пользователи рискуют лишиться средств со своего банковского счета как частично, так и полностью — деньги уйдут на счет злоумышленника. Более того, если человек оставил свои платежные данные на ресурсе, ими в дальнейшем может воспользоваться преступник для оплаты с чужой карты.
Согласно отчету ЦБ об основных типах атак в кредитно-финансовой сфере, с которым ознакомились «Известия», в течение 2020 года регулятор инициировал блокировку 7,7 тыс. мошенических сайтов.