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02:21 (мск), источник: Известия

Весной 2021-го произошел всплеск фишинговых сайтов для туристов

С марта по май 2021 года было зафиксировано более 150 фишинговых сайтов, связанных с путешествиями, бронированием билетов и гостиниц, подсчитали для «Известий» в Infosecurity a Softlne Company. Ранее поддельных порталов, ориентированных на туристов, практически не было — ни в пандемийном 2020 году, в разгар карантина, ни в 2019 году, отметил заместитель гендиректора компании Игорь Сергиенко.

Источник: Известия

«Весной 2021-го россияне проявили особый интерес к поездкам по мере снятия коронавирусных ограничений. Дополнительно тенденцию поддержали длинные майские праздники. Мошенники воспользовались этим трендом и стали активно создавать фейковые сайты по бронированию гостиниц, отелей, туров. При этом в начале весны особой популярностью пользовались ресурсы-подделки агрегаторов дешевых билетов», — отметил он.

По словам Игоря Сергиенко, в предыдущие годы для выманивания платежных данных злоумышленники чаще использовали агрегаторы частных предложений, такие как «Авито». Однако в последнее время подобные схемы обмана изживают себя за счет повышения защищенности самого ресурса, а также роста цифровой грамотности россиян.

Рост количества фишинговых сайтов в сфере путешествий связан с появлением новых способов их создания, полагает старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров: у преступников стало популярно использовать специальные телеграм-боты, позволяющие по заданным параметрам легко генерировать фейковые страницы с оплатой интернет-услуги под известными брендами.

Подобные фишинговые сайты используют созвучные брендам доменные имена и дизайн, что затрудняет неосведомленному человеку распознать подозрительную активность, пояснил эксперт. Он добавил: оказавшись жертвой такой схемы, интернет-пользователи рискуют лишиться средств со своего банковского счета как частично, так и полностью — деньги уйдут на счет злоумышленника. Более того, если человек оставил свои платежные данные на ресурсе, ими в дальнейшем может воспользоваться преступник для оплаты с чужой карты.

Согласно отчету ЦБ об основных типах атак в кредитно-финансовой сфере, с которым ознакомились «Известия», в течение 2020 года регулятор инициировал блокировку 7,7 тыс. мошенических сайтов.

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