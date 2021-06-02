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02:28 (мск), источник: Известия

Ученые зафиксировали переход птичьего гриппа H10N3 к человеку через 42 года

Птичий грипп H10N3 впервые был обнаружен в Гонконге в 1979 году. С этого времени ученые обнаруживают его у птиц в разных странах, среди которых Таиланд, Китай, Словакия. Случай перехода на человека, о котором сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая, пока единичный.

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Источник: AP 2021

Переход к человеку этого варианта птичьего гриппа — своего рода сюрприз для научного сообщества, сообщил «Известям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.

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«Вообще, это несколько необычная ситуация. Мы всегда знали, что вирусы гриппа А любого субтипа с той или иной вероятностью могут преодолевать межвидовой барьер, но для каждого эта вероятность своя. К примеру, Н5, Н7, Н9 хорошо совершают переход. А для Н10 это достаточно неожиданно: данный субтип не был отмечен в такого рода переходах. Потенциально такой вирус может спровоцировать пандемию в разы хуже чем COVID-19», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«Раньше мы таких единичных случаев просто не видели, так как у нас не было таких чувствительных диагностических методов. Теперь мы их видим, и поэтому есть возможность пресечь распространение вируса в самом начале. Я считаю очень важным установить особый надзор на птицефабриках, так как для перехода вируса, совершающего в данном случае огромный прыжок от одного вида к другому, требуется особенно большая концентрация. Человек должен вдохнуть много вирусных частиц», — добавил эксперт.

По словам вирусолога, при должной организации безопасности на птицефабриках, этого можно избежать.

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