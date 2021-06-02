Ученые зафиксировали переход птичьего гриппа H10N3 к человеку через 42 года

Переход к человеку этого варианта птичьего гриппа — своего рода сюрприз для научного сообщества, сообщил «Известям» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов.
«Вообще, это несколько необычная ситуация. Мы всегда знали, что вирусы гриппа А любого субтипа с той или иной вероятностью могут преодолевать межвидовой барьер, но для каждого эта вероятность своя. К примеру, Н5, Н7, Н9 хорошо совершают переход. А для Н10 это достаточно неожиданно: данный субтип не был отмечен в такого рода переходах. Потенциально такой вирус может спровоцировать пандемию в разы хуже чем COVID-19», — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
«Раньше мы таких единичных случаев просто не видели, так как у нас не было таких чувствительных диагностических методов. Теперь мы их видим, и поэтому есть возможность пресечь распространение вируса в самом начале. Я считаю очень важным установить особый надзор на птицефабриках, так как для перехода вируса, совершающего в данном случае огромный прыжок от одного вида к другому, требуется особенно большая концентрация. Человек должен вдохнуть много вирусных частиц», — добавил эксперт.
По словам вирусолога, при должной организации безопасности на птицефабриках, этого можно избежать.