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04:08 (мск), источник: Известия

Глава Минприроды сообщил о высокой скорости потепления в России

По оценкам Росгидромета, скорость потепления в России превосходит среднюю по земному шару и составляет 0,51°С за десятилетие. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Минприроды Александр Козлов.

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Источник: Агентство «Москва»

«Сейчас мы можем сказать, что 2020 год оказался экстремально теплым как в России, так и для мира в целом. У нас в стране было теплее в среднем на три градуса по Цельсию. Осадков также было выше нормы на 6%. Ледяной покров арктических морей, по которому проходит трасса Северного морского пути, сократился к сентябрю до рекордно низкого уровня — 26 тыс. кв. км», — сообщил министр.

Меняющийся климат — это одна из причин изменения масштабов и интенсивности ураганов, наводнений, паводков и засух, отметил глава ведомства. В прошлом году таких опасных явлений было 1000, это на 97 больше, чем в 2019-м. 372 из них нанесли значительный ущерб экономике и людям (в 2019-м — 346).

В России, по словам Александра Козлова, проблему изменения климата решают комплексно. Во-первых, власти разрабатывают нормативно-правовую базу. В ГД уже прошел первое чтение закон Минэка «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Во-вторых, все министерства и ведомства к сентябрю 2021 года должны утвердить отраслевые планы адаптации к изменениям климата, а регионы — уже к началу лета. И в-третьих, правительство разрабатывает Стратегию долгосрочного развития с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

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