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03:25 (мск), источник: Известия

Израиль сообщил об уничтожении сирийского объекта на Голанах

Армия обороны Израиля в среду, 2 июня, уничтожила наблюдательный пункт сирийских военных на Голанских высотах. Об этом сообщил в Twitter представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри.

«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств», — написал он.

Эдри также добавил, что Израиль не потерпит никаких попыток нарушить его суверенитет и армия страны продолжит обеспечивать безопасность граждан.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.

С 1967 года предшественники 45-го президента США Дональда Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники США. В конце января 2020 года Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.

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