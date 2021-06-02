Израиль сообщил об уничтожении сирийского объекта на Голанах

«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств», — написал он.
Эдри также добавил, что Израиль не потерпит никаких попыток нарушить его суверенитет и армия страны продолжит обеспечивать безопасность граждан.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году.
С 1967 года предшественники 45-го президента США Дональда Трампа на посту американского президента признавали Голаны и Западный берег реки Иордан оккупированными Израилем территориями. В марте 2019 года Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Против таких односторонних действий высказались Сирия, арабские страны, Россия, ключевые европейские державы и союзники США. В конце января 2020 года Трамп заявил, что спорная территория сирийских Голанских высот должна стать территорией Израиля.