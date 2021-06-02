09:49 (мск), источник: Газета.Ру
В России зарегистрировали препарат для лечения пневмонии при коронавирусе
Федеральное
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«25 мая ингаляционный лекарственный препарат “Лейтрагин”, разработанный в Федеральном
Отмечается, что клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношении респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2.
Лейтрагин — это первый представитель нового класса лекарственных средств, направленных на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом («чрезмерная реакция» иммунной системы на вирус), отягощающим течение коронавируса. Цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, а также нарушениям свертывающих свойств крови, которые являются основными причинами смертности при COVID-19, отметили в ФМБА.
Ранее сообщалось, что ФМБА России получило патент на лекарство от коронавируса в виде спрея в нос.
Анна Светлова