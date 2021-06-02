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10:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Погоня гигантского бегемота за катером в Кении попала на видео

Он плыл с огромной скоростью.

Турист Дикен Мучена вооружился фотоаппаратом и отправился с друзьями поплавать на катере по озеру Виктория в Кении. Здесь часто можно увидеть бегемотов, которые мирно стоят в воде.

Но в этот раз животные отказались быть дружелюбными. Огромному бегемоту не понравилось, что катер подплыл слишком близко к самкам, и он бросился вдогонку за лодкой.

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Никто из туристов не ожидал такой скорости от внешне неповоротливого животного. Бегемот преследовал катер несколько минут и только потом отстал.

«Мы совсем не ожидали такой реакции, потому что это довольно редкая вещь. Нам повезло, что мы были на скоростном катере», — рассказал 27-летний Мучена в комментарии Yahoo.

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Еще больше интересного о животных

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