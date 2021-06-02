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11:09 (мск), источник: Коммерсантъ

За коронавирусом пришел постковид

Пациенты с long COVID просят разработать для них лечение.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Пациенты, перенесшие коронавирус, просят Минздрав РФ разработать стандарт по лечению и помощи людям с постковидным синдромом. Авторы петиции, направленной в медицинское ведомство, утверждают, что тысячи человек месяцами не могут избавиться от проявлений так называемого длительного ковида, включенного в международную классификацию болезней (МКБ-10), не получая при этом медицинской помощи.

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Врачи, с которыми поговорил «Ъ», утверждают, что рекомендаций по диагностике и лечению постковидного синдрома нет ни в одной стране. В Минздраве ссылаются на временные методические рекомендации, в которых речь идет о восстановлении больных после тяжелого течения COVID-19.

Сообщество пациентов, переболевших коронавирусом, направило в Министерство здравоохранения России петицию с требованием «заняться активным изучением постковидного синдрома с описанием его конкретной симптоматики, а также разработать стандарт по лечению и помощи пациентам с данным диагнозом». В петиции указывают, что спустя некоторое время — от месяца до полугода — после выздоровления десятки тысяч человек отмечают проблемы со здоровьем, подтвержденные медиками и не наблюдавшиеся до заболевания COVID-19. Пациенты говорят о длительном отсутствии обоняния, искажении запахов и вкусов, ухудшении памяти, снижении внимания, хронической усталости, бессоннице, клинической депрессии, панических атаках и прочих когнитивных нарушениях, выпадении волос, проблемах с сердцем и сосудами, с желудочно-кишечным трактом, с щитовидной железой и дыханием, боли в суставах и мышцах, перманентных головных болях, проблемах с зубами и зрением, треморе, судорогах, дрожи.

Создатели петиции подчеркивают, что в западной медицине уже используют термины «Post-COVID-19 syndrome» и «Long COVID», а в международную классификацию болезней (МКБ-10) внесен код U09.9 — «Состояние после COVID-19 неуточненное».

«Однако большинство врачей о нем до сих пор не подозревают, жалобы пациентов игнорируются, а в медицинские карты записываются иные, сходные по симптоматике диагнозы. Люди вынуждены обращаться за помощью в соцсети, а не к медикам, у которых нет стандарта по лечению таких пациентов», — говорится в тексте петиции. На момент публикации ее подписали около 1,5 тыс. человек.

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Автор инициативы журналист Юлия Власенко перенесла коронавирус в апреле 2020 года и с тех пор, по ее словам, живет с проявлениями постковидного синдрома — от отсутствия обоняния до нарушения сна и проблем с центральной нервной системой. Она рассказывает, что обращалась к неврологу, но витамины, успокоительные и нейростимулирующие препараты не помогли. Тогда Власенко создала в Telegram сообщество Poslecovida. Сейчас в нем состоят около 32 тыс. человек, и еще 14 тыс. подписаны на страницу в Instagram.

По словам Юлии Власенко, люди приходят с двумя вопросами: когда это закончится и что принять, чтобы все прошло. «Но волшебной таблетки нет, и неизвестно, появится ли она. Цель группы психотерапевтическая — мы просто понимаем, что не одни», — говорит Власенко. Она написала петицию, «чтобы врачи и общественность увидели, что постковидные симптомы — это не беда пары десятков впечатлительных ипохондриков, а массовая проблема, о которой не говорят».

С проявлениями постковидного синдрома, по данным председателя правления Российского респираторного общества Александра Чучалина, сталкиваются от 30% до 60% людей, перенесших инфекцию.

По словам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, после COVID-19 вне зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь, у пациента может развиться до 55 негативных сценариев. Согласно выводам ученых, чаще всего это усталость (у 78% пациентов), недомогание после физических нагрузок (71%), когнитивная дисфункция (57%), неспособность работать (68%). Заведующий отделением нейрохирургии университетской клиники МГУ Алексей Кащеев ранее рассказал «Ъ», что коронавирус оказывает прямое воздействие на нервную систему. В частности, в этом, утверждает Кащеев, заключается причина аносмии (нарушение обоняния) или паросмии (искажение обонятельных ощущений).

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Врач общей практики Европейского медицинского центра Анна Кулинкович указывает, что сейчас ни в одной стране нет рекомендаций по диагностике и лечению постковидного синдрома. «Возможно, это связано с тем, что длительное время все силы специалистов были сосредоточены на борьбе с коронавирусом и спасении жизней», — добавляет доктор Кулинкович. Пока, утверждает она, можно говорить только о лечении симптомов постковида: есть рекомендации с небольшой долей доказанности по лечению астенического синдрома и таких проявлений болезни, как боли в мышцах, нарушение обоняния, снижение концентрации внимания.

«Скорее всего, в течение полугода появятся более четкие критерии и будут сформулированы принципы лечения, — говорит эксперт.— А до тех пор людям, перенесшим коронавирус, которые не могут вернуться к привычному образу жизни, можно посоветовать только обратиться на прием к терапевту или врачу общей практики».

В июле 2020 года Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19. Однако в документе речь идет о восстановлении больных, которые проходили лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии. «Часть пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, нуждаются в мероприятиях по медицинской реабилитации как в амбулаторных условиях, так и в условиях круглосуточных стационаров. Формирование индивидуальных программ медицинской реабилитации зависит от тяжести заболевания, наличия коморбидных (сосуществующих) состояний, развития других острых состояний на фоне инфекции. Оказание медицинской реабилитации пациентам с новой коронавирусной инфекцией на всех ее этапах регламентировано утвержденными Минздравом России временными методическими рекомендациями», — заявили «Ъ» в Минздраве.

Наталья Костарнова

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