Общество «Знание» представит коллекцию авторских экскурсий во время ПМЭФ

Трансляции экскурсий пройдут в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со 2 по 5 июня. Каждый желающий сможет стать виртуальным гостем мероприятия.
В цикл лекций войдут экскурсия по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, интервью о футбольном клубе «Зенит» с его главным тренером Сергеем Семаком, прогулка по Петергофу с Еленой Кальницкой, генеральным директором Государственного музея-заповедника «Петергоф», экскурсия на небоскреб «Лахта Центр» с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, посещение Ленинградской АЭС с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым и многие другие.
«Мы постарались показать Санкт-Петербург с ракурса, не знакомого обычному человеку, — через прогулки, погружения, лекции и интервью, зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик. В этом мы видим нашу миссию — рассказывать об уникальных явлениях и ярких событиях в формате, понятном каждому читателю, слушателю и зрителю», — рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.
Лекции будут транслироваться в рабочие дни ПМЭФ на официальном сайте, в социальных сетях общества «Знание» и в сообществе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».
Гости эфиров раскроют актуальные темы социальной, деловой и политической повестки международного форума, рассказывая зрителям о сложных вещах простыми словами.
«Побывать в Санкт-Петербурге во время белых ночей, узнать о важнейших событиях в истории этого города из уст тех, кто знает о нем все, стать частью по-настоящему масштабного события — это уникальная возможность, которая представляется далеко не каждому подростку», — рассказала победительница первого и участник второго сезона конкурса «Большая перемена» Динара Гафина.
20 мая на официальном сайте ПМЭФ была опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Отмечалось, что главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».
Петербургский международный экономический форум является ежегодным деловым российским мероприятием в экономической сфере. Его организуют в Санкт-Петербурге с 1997 года.
Ежегодно в мероприятии участвуют более 10 тыс. человек.
Основными гостями форума являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.
В 2021 году форум проведут со 2 по 6 июня.