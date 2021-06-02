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11:50 (мск), источник: Известия

Общество «Знание» представит коллекцию авторских экскурсий во время ПМЭФ

Совместно с историками, государственными деятелями, представителями сферы культуры и искусства российское общество «Знание» организует авторские интерактивные лекции-экскурсии по Санкт-Петербургу.

Источник: РИА "Новости"

Трансляции экскурсий пройдут в эфире студии общества «Знание» на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со 2 по 5 июня. Каждый желающий сможет стать виртуальным гостем мероприятия.

В цикл лекций войдут экскурсия по Мариинскому театру с его художественным руководителем-директором Валерием Гергиевым, интервью о футбольном клубе «Зенит» с его главным тренером Сергеем Семаком, прогулка по Петергофу с Еленой Кальницкой, генеральным директором Государственного музея-заповедника «Петергоф», экскурсия на небоскреб «Лахта Центр» с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, посещение Ленинградской АЭС с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым и многие другие.

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«Мы постарались показать Санкт-Петербург с ракурса, не знакомого обычному человеку, — через прогулки, погружения, лекции и интервью, зрители смогут увидеть город глазами людей, которые формируют его современный облик. В этом мы видим нашу миссию — рассказывать об уникальных явлениях и ярких событиях в формате, понятном каждому читателю, слушателю и зрителю», — рассказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

Лекции будут транслироваться в рабочие дни ПМЭФ на официальном сайте, в социальных сетях общества «Знание» и в сообществе «Большая перемена» социальной сети «ВКонтакте».

Гости эфиров раскроют актуальные темы социальной, деловой и политической повестки международного форума, рассказывая зрителям о сложных вещах простыми словами.

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«Побывать в Санкт-Петербурге во время белых ночей, узнать о важнейших событиях в истории этого города из уст тех, кто знает о нем все, стать частью по-настоящему масштабного события — это уникальная возможность, которая представляется далеко не каждому подростку», — рассказала победительница первого и участник второго сезона конкурса «Большая перемена» Динара Гафина.

20 мая на официальном сайте ПМЭФ была опубликована расширенная деловая программа мероприятия с ключевыми спикерами экспертных дискуссий. Отмечалось, что главная тема форума — «Снова вместе. Экономика новой реальности».

Петербургский международный экономический форум является ежегодным деловым российским мероприятием в экономической сфере. Его организуют в Санкт-Петербурге с 1997 года.

Ежегодно в мероприятии участвуют более 10 тыс. человек.

Основными гостями форума являются руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы.

В 2021 году форум проведут со 2 по 6 июня.

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