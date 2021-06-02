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11:35 (мск), источник: Известия

Сергей Шнуров рассказал о создании новой музыкальной группы

Российский музыкант, экс-лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров презентовал в своем Instagram создание нового музыкального проекта под названием «Зоя».

Шнуров долгое время держал паузу, отписавших ото всех в социальной сети и удалив все фотографии со своей страницы. Однако во вторник, 1 июня, артист опубликовал фотографию девушки с подписью «Поехали! Зоя!».

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Сначала пользователи Сети хотели приписать мужчине новый роман, однако в следующих публикациях сам Шнуров объяснил, что это было анонсом нового альбома «Это жизнь» его проекта «Зоя».

Всего в новом альбоме представлено 14 композиций. На данный момент подробности о составе коллектива полностью не раскрыты.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни оценили новый музыкальный проект, другие же гневно потребовали вернуть станицу артиста к прежнему виду — с его личными фотографиями и подписями.

Наибольшую известность Сергею Шнурову принесло участие в группе «Ленинград», созданной в 1997 году. Музыкант является автором большинства песен группы, их подавляющее большинство содержит нецензурную лексику. В 2020 году артист объявил о роспуске «Ленинграда».

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