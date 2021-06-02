Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Как отдыхаем в июне 2021 года В июне россияне празднуют День России, поэтому в этом месяце больше нерабочих дней
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявили 8832 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в стране зафиксировано 8832 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 7,03% меньше, чем выявили накануне (9,5 тыс.). Общее число случаев достигло 5 090 249.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 2842 (1 186 481 за все время),
  • Санкт-Петербург — 828 (441 334),
  • Московская область — 761 (272 713),
  • Ростовская область — 160 (94 518),
  • Нижегородская область — 151 (118 404).

За сутки умерли 394 заболевших — на 5,91% больше, чем накануне (372). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 122 267. Выздоровели 9020 человек, всего — 4 702 599.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 60 (20 237 с начала пандемии),
  • Санкт-Петербург — 36 (14 420),
  • Нижегородская область — 18 (3662),
  • Ростовская область — 16 (4449),
  • Самарская область — 16 (1975).

Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, просят Минздрав РФ разработать стандарт по лечению и помощи людям с постковидным синдромом. Авторы петиции, направленной в медицинское ведомство, утверждают, что тысячи людей месяцами не могут избавиться от проявлений так называемого длительного ковида, включенного в международную классификацию болезней (МКБ-10), не получая при этом медицинской помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Известный режисcер рассказал о современной опричнине
Дмитрий Медведев: «Идеальных партий не бывает»
Сборная России назвала окончательный состав на Евро-2020
Пациенты с long COVID просят разработать для них лечение
Юрист рассказал, когда квартиру могут забрать за чужие долги
73% россиян одобрили идею получать деньги просто так
Тест: сможете ли вы ответить на школьные вопросы по астрономии?
В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Диетолог назвала самую полезную ягоду Главная её особенность — высокая антиоксидантная способность.
Новости партнеров
Расскажи, что нужно изменить в России: дай совет властям, пройдя опрос
Вещи, которые необходимо выбросить: они заражают онкологией
Начальная стадия онкологии проявляется на языке
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Gnezdo.ru
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь