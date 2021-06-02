В России за сутки выявили 8832 заразившихся коронавирусом

Регионы—лидеры по числу новых случаев:
За сутки умерли 394 заболевших — на 5,91% больше, чем накануне (372). Общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 122 267. Выздоровели 9020 человек, всего — 4 702 599.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, просят Минздрав РФ разработать стандарт по лечению и помощи людям с постковидным синдромом. Авторы петиции, направленной в медицинское ведомство, утверждают, что тысячи людей месяцами не могут избавиться от проявлений так называемого длительного ковида, включенного в международную классификацию болезней (МКБ-10), не получая при этом медицинской помощи.