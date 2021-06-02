19:04 (мск), источник: Коммерсантъ
Коронавирус дал осложнения в информационном поле
Больше половины опрошенных не верят официальной статистике о COVID-19.
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В пандемию россияне стали меньше доверять официальным источникам информации. К таким выводам пришли сотрудники центра социального проектирования «Платформа», проведя исследование на базе панели во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». 56% респондентов не доверяют статистике о распространении коронавируса, из них 68% считают, что информация искажается намеренно. При этом словам врачей и личному опыту переболевших россияне доверяют больше, чем выступлениям СМИ.
Центр социального проектирования «Платформа» на базе панели во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» провел опрос среди россиян старше 18 лет. У респондентов спросили, из чего складывается доверие и недоверие к официальной информации, связанной с коронавирусом. В исследовании приняли участие 2,5 тыс. человек.
В ходе опроса выяснилось, что 56% респондентов не доверяют официальной статистике о распространении коронавируса, из них 68% считают, что информация искажается намеренно. 27% опрошенных перестали доверять официальной информации именно в ходе пандемии. Главным образом недоверие связано с противоречиями в информационном поле, а также непониманием решений власти, особенно непопулярных.
При этом официальные источники, СМИ «дают информационный повод», а сетевые площадки служат, по словам интервьюируемых, для получения дополнительной информации, перепроверки и интерпретации данных, обсуждения с другими.
Так, согласно данным опроса, информацию из лент в социальных сетях узнают 57% респондентов, из новостей на федеральных каналах — 43%, местные телеканалы смотрят 24% опрошенных. При этом 50% опрошенных за период пандемии стали чаще читать новости в социальных сетях.
Вместе с тем официальным каналам информации люди доверяют все меньше. Наибольший интерес в ситуации пандемии вызывает опыт очевидцев и врачей, непосредственно работающих с больными. Далее идет личный опыт тех, кто переболел, информация от ученых, которые ищут лекарства и делают прогнозы, слова известных врачей и выступления президента. Авторы исследования связывают такие высокие показатели доверия врачам и переболевшим с тем, что в очевидцах респонденты «не видят заинтересованности и мотива».
Губернаторы воспринимаются как исполнители на местах, которым была дана возможность выбора мер, и от их решений непосредственно зависела жизнь регионов, что и обеспечило внимание и запоминаемость, говорится в исследовании. Остальные представители власти в этой логике скорее комментаторы. Премьер Михаил Мишустин запомнился, если судить по материалам интервью, скорее тем, что тоже переболел коронавирусом, пишут авторы исследования.
Кроме того, опрос показал, что фокус внимания смещается с самой болезни на период восстановления, возврат к нормальной жизни и перспективы экономики. Респонденты заявили, что хотят видеть выход и планировать жизнь, понять, что будет после пандемии, обезопасить себя и оценить риски, а также понимать правила и не столкнуться с санкциями.
Наталья Костарнова