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14:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мальчик пожертвовал уникальной коллекцией ради лечения щенка

И его достойно отблагодарили.

8-летний Брайсон Климанн из США проявил рыцарское благородство, достойно позаботившись о своем четвероногом друге, и был вознагражден необычным сюрпризом.

В начале мая мальчик из города Либанон в штате Вирджиния узнал, что его щенок Брюс подхватил парвовирус. Эта инфекция желудка может привести к смерти животного, если ее не лечить. Сумма в 700 долларов, названная ветеринарами, оказалась в тот момент для семьи неподъемной, пишет LED Bible.

Тогда Брайсон решил пожертвовать своей коллекцией карточек с покемонами. Он сел у дороги за столиком, разложил свою коллекцию и повесил объявление «Продаются покемоны». Соседи прислали снимок мальчика его матери, которая в это время была на работе. Растроганная женщина поняла, что ее сын готов был придумать что угодно, чтобы помочь щенку и при этом не обременять свою семью в непростой ситуации.

Женщина опубликовала снимок Брайсона в соцсетях и начала сбор средств для спасения Брюса. Климанны собрали необходимую сумму за несколько дней и успешно пролечили питомца.

Но средств на счету оказалось даже больше, чем нужно. Лишние 5 тысяч долларов семья пожертвовала в фонд помощи больным животным.

А мальчика тем временем ждал еще один сюрприз. The Pokémon Company, производящая карточки с покемонами, узнала трогательную историю мальчика и его щенка. Они прислали Брайсону слова благодарности и несколько коллекционных наборов карточек, которых в магазинах так просто не достать. Реакция пораженного мальчика попала на видео.

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Анна Лысенко

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