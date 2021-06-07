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10:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как покупать дешевле на Aliexpress. Полезные хитрости

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И, конечно же, советуем крайне внимательно посмотреть на товары из этой подборки. Здесь мы собрали самые популярные среди пользователей предложения из всех групп товаров, которые сейчас продаются с хорошими скидками.

Портативный вентилятор для барбекю и гриля

Ручной вентилятор для раздува углей очень прост и удобен в использовании. Это портативное устройство (26 см в длину) поможет вам без особых усилий развести костер и поддерживать пламя в нужном объеме во время ваших вечеринок на свежем воздухе. Ручка для вращения выполнена из нержавеющей стали, а корпус раздувателя для мангала изготовлен из высококачественного пластика, что делает прибор надежным. Вы можете быть уверены, что этот вентилятор прослужит вам долгие годы. С ним вы поймете, что лучше провести время с друзьями и близкими, отдыхая на лоне природы, чем стоять у мангала и беспрерывно дуть на угли и огонь.

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В отзывах пишут:
  • Товар в точности, как в описании. Механическая прикольная игрушка, ветер не сильный, но достаточный для раздувания углей под шашлыком или для разведения костра на начальном этапе. Продавца рекомендую!
Портативный вентилятор для барбекю и гриля
Цветные беспроводные наушники

Лучшие беспроводные наушники с алиэкспресс в эту грандиозную распродажу можно купить по смешным ценам. Яркие, водонепроницаемые наушники-капли отлично подойдут как для повседневного использования, так и для занятий спортом. Имеют защиту от отпечатков пальцев и устойчивы к царапинам. В режиме разговора держат заряд около двух часов, а время воспроизведения музыки составляет до 3 часов. Для выбора доступны шесть разных цветов. 

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В отзывах пишут:
  • Наушники супер, сразу подключаются без проблем. Мои первые беспроводные наушники. Звук приличный. Трек отслеживался полностью. Брала белые маме и желтые себе. Мама тоже довольна.
Цветные беспроводные наушники
Универсальная насадка на кран

Универсальная насадка поможет отрегулировать подачу воды и значительно сэкономит ее расход. Четырехслойный сетчатый фильтр удалит примеси, а двойные прокладки предотвратят брызги воды во все стороны. Прочная медь и скрытый корпус обеспечат дополнительную долговечность. Этот кран будет работать в течение 10 лет! Товар также включает в себя усиленные двойные o-образные клапаны, которые обеспечивают предотвращение всех протечек. Подходит как для домашнего использования, так и для ресторана, прачечной или заднего двора. На выбор представлены несколько размеров и типов.

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В отзывах пишут:
  • Наконец-то нашел то, что на видео. Правильная насадка. От многих других продавцов приходит подделка, которая не крутится в стороны, пластиковое колено, а не из металла и без переключения режимов. В этой все супер! Доволен как слон.
Универсальная насадка на кран
Крутые беспроводные наушники

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

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  • Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила.
Крутые беспроводные наушники
Женская сорочка

Короткая сорочка Mujer на тонких бретелях выполнена из искусственного шелка в однотонном цвете. Верх и низ сорочки оформлены кружевом. Домашний шелковый комплект придет вместе с красивой накидкой на поясе в том же стиле. Состав сорочки — вискоза, что помогает изделию быть прочным и эластичным. Нежная, гладкая ткань будет приятно ощущаться на теле. Свободный крой комплекта подчеркивает изгибы и скрывает недостатки, идеальная посадка по фигуре. Изящный дизайн сорочки не оставит вас незамеченной даже в домашней обстановке. Успейте заказать с 60-процентной скидкой.

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В отзывах пишут:
  • Классная ночнушка! Рост 170см. Вес 65 кг, ОГ − 96 см! Очень мягкий и приятный материал! Швы обработаны аккуратно! Рекомендую к покупке!
Женская сорочка
Очень удобные мужские кроссовки

Кроссовки на теплую весну и лето с невероятно удобной подошвой и стелькой — хит продаж на AliExpress. Идеальный вариант и для города, и для спортзала. Выглядят очень стильно и подходят практически под любую одежду. Доступны белый, серый цвета и ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Чистенькие, не капельки клея, подошва мягкая, очень крутая стелька, неприятный запах отсутствует.
Очень удобные мужские кроссовки
Походный фильтр для воды

Фильтр для воды не содержит химических веществ, батареек и движущихся частей, что является несомненным преимуществом в походных условиях! С помощью этого устройства вы сможете быстро утолить жажду из любого водоема, просто вставьте его в воду и пейте! Фильтр удалит до 99,99% всех бактерий и вирусов, передаваемых через воду. Поток воды начинает пропускаться через фильтр уже спустя 3-5 секунд всасывания. Доставка придет к вам в запечатанном пакете. Заказывайте этот фильтр для путешествий на открытом воздухе, охоты, походов или кемпинга.

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В отзывах пишут:
  • Получил заказ через неделю. Отлично! Друг уже около месяца тестирует точно такой же в поездках и походах по лесным тропам. Не траванулся ни разу.
Походный фильтр для воды
Качественная японская сковорода

Японская глубокая сковорода с термометром и крышкой станет незаменимым помощником на кухне! Прибор из нержавеющей стали отвечает за высококлассное приготовление кулинарных шедевров. Открывающаяся крышка с фритюрницей, удобный сливной носик и термометр — залог отличного званого ужина! Простая в эксплуатации, безопасная и надежная сковорода, которая подарит вам не один год вкусных обедов, должна быть в каждом доме. Наслаждайтесь ужинами в кругу семьи, а за качество приготовления блюд с этим прибором можете не беспокоиться. На данный товар действует скидка до 50%.

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  • Очень классная вещь, спасибо большое. Доставка 9 дней в 5post. Все соответствует описанию. Рекомендую 1000 раз. Загнутый бортик препятствуют разбрызгиванию масла. Термометр помогает следить за температурой. В общем, супер.
Качественная японская сковорода
Умная колонка «Капсула»

Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить! Сейчас очень выгодно оформить комбо-подписку от «ВКонтакте», которая объединяет доступ к музыкальным сервисам соцсети, скидки на еду, такси, а также дополнительные бонусы. Оформить подписку можно на странице vkcombo.ru, а ее стоимость равна цене на подписку на Музыку ВКонтакте — всего 149 рублей.

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  • Она большущая) интересная игрушка, качество звука отличное, функций достаточно, товаром довольна. Продавец отправлял товар целый месяц и не отвечал на сообщения. Но после отправки, товар пришёл за 4 дня до двери.
Умная колонка «Капсула»
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S

Новейший смартфон Xiaomi Redmi Note 10S с 64-мегапиксельной четырехъядерной камерой станет отличный приобретением для любителей фотографировать и не менее сильно порадует тех, кто мечтал о крутом и быстром смартфоне за вменяемые деньги. Не упустите свой шанс: только два дня в рамках флеш-распродажи 28 и 29 апреля новинка от Xiaomi будет продаваться со скидками до 30%!

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  • Отличный телефон - качество сборки, материалов и характеристики все на высоком уровне. NFC есть!!! Поэтому оптимальный выбор. Быстрая отправка и доставка. По промоакции 28-29 апреля на Алиэкспресс за такую цену - вообще топ!
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 10S
Клапан для автоматического полива

Сейчас многие дачники устанавливают в теплицы и на дачах системы автоматического полива, ведь благодаря данной технологии они получают больше урожая. Шаровой клапан для автоматического полива с электронным таймером подачи воды изготовлен из ударопрочной конструкции. Доступен и ручной полив. Простой и надежный водонепроницаемый прибор подарит вам море удовольствия от процесса и полученного урожая. Он создан из мягкого материала на две трубы с четырьмя ручками регулировки для контроля полива сада и участка для удобного захвата и легкого использования. Питание от аккумулятора (2XAA 1,5 V щелочная батарея, не входит в комплект). Возможна ручная полировка, просто поверните циферблат «Время работы» на «ВКЛ.», и он начнет поливать сразу, пока не передвинуть циферблат в другое положение. Заказывайте по ускоренной доставке на сайте.

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  • Пришло быстро, за 5 дней. Полностью соответствует описанию. Работает хорошо. Рекомендую. Крышка отсека для батареек и основная герметичны, можно ставить на открытом месте.
Клапан для автоматического полива
Суперудобные магнитные шнурки

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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В отзывах пишут:
  • Спасибо продавцу за быструю доставку в Краснодар и хороший товар. Упаковка была хорошая, ничего не повредилось, в каждом комплекте со шнурками идет маленькая отверточка, застежки хорошо магнитятся, все соответствует описанию, шнурки хорошо растягиваются. Это разноцветные резинки хорошего качества, в каждом комплекте 2 длинных шнурка, на детскую обувь достаточно одного шнурка, разрезанного пополам.
Суперудобные магнитные шнурки
Летний комбинезон в горошек

Этот легкий яркий комбинезон с широкими брюками станет удачным вариантом летнего образа. V-образный вырез подчеркивает красивую зону декольте, а мягкая резинка делает нужный акцент на талии. Трендовый «горох», который украшает комбинезон, не покидает топовых позиций на протяжении долгих лет, оставаясь узором номер один для многих дам. Выбирайте летний комбинезон для деловых встреч, свидания или для прогулок и отдыха. Комбинезон следует стирать в режиме ручной стирки в холодной воде. Также производитель рекомендует строго следовать таблице размеров на сайте при заказе товара: размер может отличаться на 2-3 см. Приятный бонус к заказу — на товар действует функция ускоренной доставки.

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  • Комбез супер. Легкий летний. Мой размер S - подошел. Резинка на животе не давит. Возьму еще другой цвет. Был от продавца подарок и запасная пуговка. Заказ пришел быстро, в пункт выдачи.
Летний комбинезон в горошек
Портативный тонометр

Тонометр надевается на запястье, он быстро и точно измеряет артериальное и сердечное давление, а также пульс. Результаты аппарат озвучивает вслух, что очень удобно для людей пожилого возраста или слабовидящих. В тонометре есть функция памяти, меню на русском и английском языках. Это один из лучших тонометров на AliExpress, который уже около года держится в топе по продажам. На товар действует ускоренная доставка.

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В отзывах пишут:
  • Тонометр отличный! Доставка быстрая. Измеряет точно. Во время измерения давления он издает звук. Как только давление измерено, звук прекращается, можно смотреть результат. Это очень удобно. Брала тонометр без голосового сообщения, чтобы не сажать батарейку, но не пожалела. Тонометр очень удобный и точный! Спасибо продавцу за качественный товар.
Портативный тонометр
Водонепроницаемый тент от солнца

Этот теневой парус — стильное и эффективное решение для создания тени. Идеально подойдет для сада, бассейна и зоны для барбекю. Теневое укрытие обеспечивает 98-процентную защиту от ультрафиолетового излучения. Дышащий материал, из которого сделан тент, позволяет свободно проходить воздуху. Светлый оттенок ткани обеспечит вас комфортом даже в самые жаркие дни. Заказывайте товар по ускоренной доставке за полцены.

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В отзывах пишут:
  • Очень хороший тент, добротный и качественный. Все швы хорошо прошиты. Пока не натягивали, но, думаю, будет все замечательно.
Водонепроницаемый тент от солнца
Ночник для унитаза

Чтобы не включать ночью главное освещение, используют ночники. Ночник для унитаза - одно из самых гениальных изобретений в этом плане. Он помогает не будить весь дом, а еще очень нравится детям. Разноцветная лампочка помогает отучить малышей от горшка и приучить к унитазу. Работает отлично! Сложно не соблазниться такой красотой.

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В отзывах пишут:
  • Очень интересная вещь, нам она очень нравится, а ребенку очень-очень нравится. Спасибо большое продавцу. Рекомендую!!!
Ночник для унитаза
Ортопедические стельки

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью!

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В отзывах пишут:
  • Как и в прошлый раз, покупка прошла без лишних вопросов. Товар не отслеживается, но почта извещает о прибытии. Размер не маломерит, соответствует русской шкале  размеров. Все нормально
Ортопедические стельки
Детская силиконовая посуда

В наборе силиконовая тарелка на присоске объемом 300 мл, силиконовая ложка и нагрудник. Тарелочка крепится на поверхность стола с помощью присоски, у ребенка не получится ее перевернуть или опрокинуть. Взрослым же достаточно взяться за специальную выемку, и она легко снимется со стола. Умная форма тарелки быстро научит малыша самостоятельно кушать. Из нее удобно набирать еду даже самым непослушным ручкам. А с помощью силиконовой ложки малыш научится кушать самостоятельно. Силиконовый нагрудник с глубоким карманом поймает все, что улетит мимо, и защитит одежду малыша при кормлении. Детскую посуду можно стерилизовать, мыть в посудомойке, греть в микроволновке и духовке. Размер скидки уточняйте на сайте.

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В отзывах пишут:
  • Отличная посуда, все совпадает с описанием. Тарелочка на вид маленькая, но помещается много. Хорошо пахнет, не противно. Мягкий силикон и приятный, ложечка хорошо приклеена, пользуемся, не отходит. Тарелочка хорошо прилипает, очень довольны. Сын более интенсивно начал сам есть из нее. В отзывах писали про вилочку, мне ее не положили. С продавцом не общалась.
Детская силиконовая посуда
Ультразвуковой скрабер для лица

Ультразвуковой скрабер для глубокой чистки лица - это волшебный гаджет, который способен значительно облегчить жизнь современных девушек и сократить затраты на походы к косметологу. Симпатичный, легкий и многофункциональный прибор не только бережно удаляет грязь, черные точки и очищает поры нежной кожи лица, но и обладает массой других полезных функций. Например, функцией массажа, что стимулирует выработку коллагена и помогает разглаживать морщины и делать кожу более подтянутой и гладкой. 

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В отзывах пишут:
  • Лицо очистила за минут 15. Вытаскивает все черные точки, сальные нити, прыщи. Кожа теперь дышит, это невероятно приятно. Делала на мокрое лицо, не использовала никакие гели специальные, но думаю с ними будет еще круче очищение. Но и на мокрое лицо просто супер. Я очень рада и не жалею о покупке. Экономия, не надо платить за процедуры и терять время на это. 
Ультразвуковой скрабер для лица
Декоративные светящиеся камни

Декоративные камни изготовлены из смолы и фотолюминесцентного пигмента. Развивайте творчество, собирая камни в красивые узоры в своем дворе, или поместите их в домашний аквариум. Камни очень понравятся вашим детям, разовьют моторику рук и подарят восторг всем членам семьи. Для того, чтобы «зарядить» гальку, выставьте ее на солнце или положите под светильник. Обратите внимание: чем больше время поглощения света, тем дольше и ярче будет свечение. Мягкий свет камней добавит уюта и комфорта месту, где они расположены. Декоративная галька рекомендуется для использования на больших площадях: так эффект свечения будет полноценнее и красивее. Заказывайте с функцией ускоренной доставки и наслаждайтесь этими светящимися гальками, разбросанными в вашем саду, будто далекими звездами на небе.

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В отзывах пишут:
  • Камушки вовсе не камушки, а пластик. Светятся! Для детей оказалась большая радость, они прям пищали от восторга! Все отлично, благодарю продавца за быструю отправку!
Декоративные светящиеся камни
Суперудобные женские кроссовки

Удобная амортизирующая подошва, дышащая сеточка сверху, никаких шнурков, а так же беспроблемная стирка — вот главные плюсы этих стильных женских кроссовок, которые сделали их хитом продаж на AliExpress. Доступны разные цвета, большая размерная сетка и ускоренная доставка.

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  • Кроссовки отличные. Размер 36 по таблице заказала, все хорошо. Немного есть запах, думаю, со временем пропадет. Очень удобные.
Суперудобные женские кроссовки
Самофиксирующийся бинт

Фиксирующий бинт, который не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде и не вызывает раздражений.

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В отзывах пишут:
  • Самофиксирующийся бинт, пойдет если нужно закрепить повязку или зафиксировать сустав. Качество хорошее, не разматывается. У нас в аптеках/магазинах тоже продают подобные, но значительно дороже и все одинаковой ширины (5 см). Здесь можно выбрать ширину, что очень удобно.
Самофиксирующийся бинт
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi

Новейший и крутейший смартфон от известного бренда Xiaomi POCO M3 Pro 5G за свою небольшую цену (всего чуть больше 11 тысяч рублей) предлагает невероятный для такого бюджетного смартфона набор функций. 90 Гц процессор, огромный безрамочный экран 6,5 "FHD с DotDisplay, мощная батарея в 5000 мА/ч и тройная камера. Телефон и самолет в одном лице)

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В отзывах пишут:
  • Продавец оперативно отправил мой заказ, и уже через 10 дней я получил его. Очень быстрая доставка! Смартфон легкий и имеет неповторимый дизайн, очень быстрый благодаря процессору Dimensity 700, и на камеру 48mp получаются качественные снимки. За день пользования, сеть и мобильный интернет ни разу не падали, я полностью доволен своим заказом, и рекомендую эту модель к покупке. Другие бренды, как правило, предлагают более высокую цену за более слабое железо!
Крутой бюджетный смартфон от Xiaomi
Электромассажер для шеи

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

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В отзывах пишут:
  • Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс!
Электромассажер для шеи
Модные кеды нового поколения

Клетчатые яркие кроссовки отлично впишутся в повседневную жизнь. Кеды представлены в 14 разных цветах. Мужские кеды на алиэкспресс позаботились о вашем комфорте и создали воздухопроницаемую технологию для удобных пеших прогулок или бега. Прочная подошва обеспечит вам долгое обслуживание обуви. С кроссовками, выполненными по уникальному дизайну, вы будете выглядеть модно и стильно. Размерная сетка полностью соответствует вашему размеру. Заказывайте с функцией ускоренной доставки за полцены!

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В отзывах пишут:
  • Кроссовки просто восторг, не ожидала, что окажутся такими классными. Мягкие, удобные. Есть небольшой запах, но думаю, он выветрится. Пришли очень быстро, продавца рекамендую.
Модные кеды нового поколения
Шорты для бега

В огромном потоке спорт-товаров на алиэкспресс не пропустите беговые мужcкие шорты. Удобные шорты для тренировок из полиэстера легко тянутся и не сковывают движений. Двухуровневый фасон обеспечивает дополнительную вентиляцию. Потайные карманы позволяют хранить телефон во время тренировок. Вшитый ремень на поясе пригодится для полотенец. Перед покупкой проверьте размерную сетку от продавца и заказывайте с функцией ускоренной доставки.

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  • Фантастик, заказал 5 марта, забрал 13 марта! Рекорд доставки. Берите на 1 размер меньше, чем указано в описании. Ткань отлично тянется и очень комфортно!
Шорты для бега
Мужские брендовые очки

Отличный аксессуар подойдет в качестве подарка. Такие очки идут всем, чьи лица имеют мягкий контур. Поляризационные очки блокируют появление солнечных бликов, а потому будут незаменимы при вождении. Очки KINGSEVEN выгодно подчеркнут плавные черты вашего лица. Заказывайте по ускоренной доставке.

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  • Очки хорошие, покупкой доволен, при солнце на мокром асфальте и снегу глаза не болят, бликов нет. Это самое главное.
Мужские брендовые очки
Хлопковое нижнее белье для мужчин

Обновляя гардероб не стоит забывать и о таком важном моменте, как качественное и удобное нижнее белье. Комплект из четырех мужских хлопковых боксеров из хлопка будет отличным приобретением в любой сезон. А скидки до 40% и быстрая доставка Плюс - это именно та причина, по которой покупку нужно сделать именно сейчас.

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В отзывах пишут:
  • До Москвы за 14 дней - очень быстро! Товар пришел без брака и дефектов транспортировки. Упакован в целофан и зип-пакет. Сами боксеры, как в описании, соответствуют размеру. Ткань приятная к телу, тянется, нитки не торчат, швы более менее ровные. В общем товаром довольны. После стирки форму и цвет не потеряли. Продавцу спасибо!
Хлопковое нижнее белье для мужчин
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi

Беспроводная камера наблюдения с 4-кратным зумом, двусторонним аудио и с функцией локального резервного копирования до 128 Гб. Корпус устройства изготовлен из высококачественного пластика, который является водонепроницаемым, защищенным от солнца и пыли, и устойчив к морозам и перепадам температур, а потому подходит для любого климата. К другим преимуществам можно отнести удаленный доступ и регулировку угла поворота и наклона. Отличным бонусом является огромная скидка и быстрая доставка из России. 

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В отзывах пишут:
  • Заказываю 4 камеру. Все работают без нареканий. Подключены по wi-fi. Одна висит на улице, испытания в -35 градусов прошла успешно. Все пишут на собственные карты памяти. 32 гб хватает на неделю записей. Цена на данную камеру у этого продавца одна из самых низких.
Наружная камера наблюдения с Wi-Fi
Женские смарт-часы

Это одни из самых популярных смарт-часов 2021 года на AliExpress. Кроме стандартных функций, таких как шагомер, оповещения из всевозможных соцсетей, измерение пульса, давления, уровня воды, отслеживание сна, управление музыкой и камерой, здесь доступны будильник, календарь, таймер, множество спортивных режимов, измерение сатурации, напоминание о малоподвижности, отклонение вызова и многое другое.

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В отзывах пишут:
  • Часы очень понравились. Первый плюс - это приложение, простое и удобное, называется Da Fit. Перепробовали много вариантов, только тут приложение сделано как надо. Удобное управление, для людей в возрасте подходит. Интерфейс часов удобный, все функции сделаны также удобно. Ремешок сменный, крепится на раздвижных защелках, как у huawei. Очень лёгкие. Из минусов - всего 3 циферблата. Сообщения отображает корректно, без смайликов. В общем, это интересные часы с хорошим приложением.
Женские смарт-часы
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором

Беспроводная бритва Xiaomi с тремя 3D-головками - хит продаж и лучшая электробритва на AliExpress 2021 года. Покупатели отмечают премиум-качество при бюджетной цене (аналоги других известных брендов стоят на порядок выше) и мощный аккумулятор, который долго держит заряд при ежедневном использовании. Хорошая новость - товар доставляют быстро из России.

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В отзывах пишут:
  • Бритва зачётная! Боялся, что большую щетину будет рвать. А нет, всё хорошо, бреет без боли, заряда хватает где-то на 8 раз по 5 минут бритья.
Электробритва Xiaomi с мощным аккумулятором
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