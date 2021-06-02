20:06 (мск), источник: Forbes
Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток: что показали на стендах ПМЭФ-2021
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Беспилотное такси от «Сбера»
Этот беспилотный электромобиль «ФЛИП» представил «Сбер» (разработка SberAutoTech). По словам представителя компании, он может ездить на питании от сменных батарей, а также газа или водорода. Разработчики «ФЛИПа» предлагают использовать его в качестве такси: автомобиль вмещает до шести человек. Электробеспилотник планируют интегрировать в экосистему «Сбера» — пассажирам будут доступны навигация по сервису 2ГИС, музыка от «СберЗвука» и видео от онлайн-кинотеатра Okko.
Аэрохоккей с роботом от «1С»
На площадке компании «1С» посетители форума могут сыграть в аэрохоккей с роботом.
Портрет Юрия Гагарина из роз от «Уралкалия» и «Уралхима»
На стенде «Уралкалия» и «Уралхима» посетители ПМЭФ-2021 увидели масштабный арт-проект: выложенный розами портрет космонавта Юрия Гагарина. Таким образом ведущие мировые производители минеральных удобрений поздравили россиян с годом науки и космонавтики.
Инновационный трамвай «Корсар» от «СберЛизинга» и «ПК Транспортные системы»
«СберЛизинг» и «ПК Транспортные системы» представили на ПМЭФ инновационный трамвай «Корсар»: первый российский узкоколейный двухсекционный трамвайный вагон с низким уровнем пола. В «Корсаре» предусмотрено 29 сидячих мест, максимальная пассажировместимость — 177 человек, а его 100%-ная низкопольность делает вагон более комфортным и доступным для маломобильных граждан.
Имплантат для головного мозга Elvis от «Сенсор-Тех»
Лаборатория «Сенсор-Тех», специализирующая на разработках технологических решений для социализации людей с нарушениями слуха и зрения, представила имплантат для головного мозга Elvis, который поможет незрячим и слепоглухим людям. Разработка позволяет «подключить» камеры к мозгу человека и передавать в него изображение напрямую, без помощи глаз.
Стенд Международного агентства суверенного развития
Международное агентство суверенного развития украсило свой стенд хохломой, иконами, ликом Иисуса Христа и изображением священника.
Венера Милосская из кредитных карточек от Тинькофф Банка
«Изюминкой» стенда Тинькофф Банка стала статуя Венеры Милосской, изготовленная из кредитных карточек.
Робопес от «ЭР-Телеком»
Возле стенда холдинга «ЭР-Телеком» посетители могут «пообщаться» с роботом-собакой.
Рободоктор от «РЖД-Медицина»
У стенда «РЖД-Медицина» патрулирует робот-доктор, который может измерить сахар в крови.
Робот-дезинфектор от «Сбера»
Возле стенда «Сбера» также патрулирует робот-дезинфектор: он самостоятельно строит маршруты и дезинфицирует воздух в автоматическом режиме. А если по каким-то причинам он не может проехать — вежливо просит освободить дорогу.
2 июня в
В первый день работы форума посетители наблюдали множество интересных объектов на стендах участников ПМЭФ. Так, в зоне ВЭБ. РФ (VEB Space) любой желающий мог купить одежду под брендом Putin Team, возле стенда компании «1С» можно сыграть в аэрохоккей с роботом, а на площадке Тинькофф Банка участники форума могли увидеть статую Венеры Милосской, сделанную из кредиток.
Дмитрий Гаврилов