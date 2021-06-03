Школьникам показали закулисье праздника «Алые паруса»

Школьникам показали редкие кадры реконструкции брига «Россия», основой которого стало судно постройки середины XX века. Директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо рассказал, что его удалось подготовить к празднику примерно за семь месяцев. Сотрудники предприятия также представили в зале, где проходила лекция, макеты кораблей, которые оно производит, и Середохо подробно рассказал о каждом экспонате.
Председатель совета группы компаний банка «Россия» Юрий Ковальчук обратил внимание, что Средне-Невский судостроительный завод был в разрухе в годы проведения первых «Алых парусов» в новом формате. И тот факт, что предприятие удалось восстановить в достаточно короткие сроки, он назвал показательным примером.
«Точно так же, как страна возрождалась, она широкой поступью идет вперед. Вы видели, что происходило с “Алыми парусами”. И вот, пожалуйста, завод, который делал этот бриг, который в те же годы находился в руинах, развалинах, сегодня это ультрасовременное предприятие мирового уровня», — подчеркнул он.
Кроме того, исполнитель главной партии в «Алых парусах» Григорий Туркин поделился своими эмоциями от выступлений.
«Эмоции тебя захлестывают, потому что ты стоишь на берегу Невы, перед тобой проходит парусник и вот это вот пиротехническое шоу, которое просто захватывает дух, и это эмоции, которые я желаю, чтобы пережил каждый», — поделился он.
Ребята также смогли подняться на борт судна, где им провели тематическую экскурсию. Бриг специально создавали для праздника: на носу размещено специальное устройство, помогающее справляться с ветром, чтобы парусник смог пройти под самым высоким неразводным мостом Санкт-Петербурга.
Кроме того, они побывали в машинном отделении, где осмотрели двигатель, а потом рассматривали паруса и активно делились эмоциями и фотографиями со своими близкими.
Экскурсия была организована российским обществом «Знание», которое в рамках Петербургского международного экономического форума проводит цикл авторских лекций историков, государственных деятелей, представителей сферы культуры и искусства, успешных спортсменов, бизнесменов и почетных жителей Санкт-Петербурга.
«Алые паруса» — мероприятие, которое посвящено выпускникам школ. Это единственный российский праздник, занесенный в реестр мирового событийного туризма. Впервые праздник состоялся 27 июня 1968 года в Санкт-Петербурге. В 2005 году праздник выпускников был возрожден акционерным банком «Россия», правительством Петербурга и Пятым каналом.
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