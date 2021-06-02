СПЧ предложил внести электросамокаты в ПДД

В пресс-релизе СПЧ говорится, что высокая скорость этих средств передвижения «значительно увеличивает риски» травмирования пешеходов, а отсутствие «адекватного правового регулирования затрудняет возмещение вреда». Как отмечает Совет, в СМИ и соцсетях почти ежедневно появляются сообщения об инцидентах, связанных с электросамокатами, электровелосипедами, сегвеями, моноколесами и т. п.
Комиссия СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы подготовила ряд предложений, в их числе:
Как считает глава СПЧ Валерий Фадеев, с наступлением летнего сезона возрастет количество инцидентов с участием таких транспортных средств, поэтому необходимо принять меры для защиты пешеходов и, в частности, детей. СПЧ направил свои предложения руководству МВД и в президентский Исследовательский центр частного права им. С. С. Алексеева.
На этой неделе ГИБДД оштрафовала екатеринбурженку за езду на электросамокате без прав. В ночь на 30 мая 20-летняя девушка на электросамокате столкнулась с автомобилем Lada Vesta. Девушка, которая в момент ДТП ехала по тротуару справа налево по ходу движения машины, получила ушибы и была госпитализирована. В отношении нее возбудили дело по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Ей грозит от 5 тыс. до 15 тыс. руб. штрафа. Также на нее составили протокол за движение на электросамокате по тротуару, за это предусмотрен штраф в 2 тыс. руб.