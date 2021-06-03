Мурашко допустил некоторые послабления «коронавирусных» ограничений

01:52 (мск), источник: ТАСС
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«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли будет снять маски, если против COVID-19 привьются 60% населения.
Ранее
Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».
ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и