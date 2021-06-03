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01:52 (мск), источник: ТАСС

Мурашко допустил некоторые послабления «коронавирусных» ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил послабление коронавирусных ограничений, когда против COVID-19 привьются 60% населения страны. Об этом он заявил ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли будет снять маски, если против COVID-19 привьются 60% населения.

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Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что приблизительный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь 2021 года. До этого она обозначала примерным сроком август 2021 года, отметив, что в случае роста темпов вакцинации этот срок может быть сдвинут на более ранний период. Для достижения коллективного иммунитета, по ее оценкам, необходимо провакцинировать 60% населения, то есть почти 69 млн человек.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор».

ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

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