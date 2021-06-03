01:15 (мск), источник: Известия
Объем талии пациента расскажет врачам о риске тяжелого течения коронавируса
Окружность талии, превышающая норму, говорит о потенциально более тяжелом течении коронавируса. Специалисты института клиники
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Испытуемые с абдоминальным ожирением (избыточными накоплениями жира в районе живота) имели на 75% более высокий риск плохих результатов рентгена (и, следовательно, худшего исхода, связанного с COVID-19), чем зараженные без такой проблемы. При этом традиционный метод определения ожирения с использованием расчета ИМТ не был статистически значимым.
Висцеральное (абдоминальное) ожирение как более метаболически опасное значимо повышает риск инфекционных заболеваний, в том числе коронавируса, сообщила «Известиям» руководитель Центра сахарного диабета КДЦ МЕДСИ на Белорусской,
«Именно висцеральный жир, который располагается вокруг внутренних органов, лежит в основе развития метаболического синдрома — состояния, являющегося фактором риска нарушений углеводного и липидного обмена. Сегодня доказано, что дислипидемия, преддиабет и сахарный диабет значительно повышают риск развития и более тяжелого течения новой коронавирусной инфекции», — подчеркнула она.
В норме для европейцев окружность талии не должна превышать 80 см у женщин и 94 см у мужчин. Если значение выше, это говорит о скрытом ожирении, при котором внешне человек может не иметь особых проблем с фигурой, но его внутренние органы будут покрыты висцеральным жиром.
Исследователи подчеркивают, что антропометрические показатели, такие как окружность талии и бедер, крайне важны для более точной оценки риска осложнений у пациентов с COVID-19 и рекомендуют включить их набор стандартных диагностических процедур.