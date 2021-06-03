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04:00 (мск), источник: Известия

Швыдкой сообщил о процессе возвращения скифского золота из Нидерландов в РФ

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в среду, 2 июня, заявил, что процесс по возвращению коллекции скифского золота, которую Нидерланды удерживают у себя, уже запущен. По его словам, процесс уже идет, но простого решения этой проблемы нет.

Источник: AP 2021

«Сегодня речь идет о том, что это нужно вернуть, откуда взяли, и это находит отклик и у нидерландской стороны», — цитирует Швыдкого «РИА Новости».

При этом спецпредставитель российского президента добавил, что надеется, что этот процесс кончится положительно.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В 2016 году окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявил, что артефакты нужно вернуть Украине, а вопрос о принадлежности коллекции следует решать после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, поскольку считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в республику. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, не применима к данному делу.

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