52% россиян выступили за усиление регулирования бизнеса

Почти половина россиян (49%) считают, что в России скорее неблагоприятные условия для ведения предпринимательства. 37% граждан назвали бизнес-среду благоприятной, а остальные — затруднились ответить. При этом 41% опрошенных ожидают, что положение предпринимателей будет улучшаться, а 34% — что произойдет ухудшение.
«Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым», — отметил управляющий партнер в России и странах Евразии, PwC Игорь Лотаков.
В исследовании отмечается, что положительно к предпринимателям относится подавляющее большинство россиян (76%). Однако на вопрос о том, как в целом в стране воспринимают бизнесменов, треть респондентов заявила, что в обществе отношение к ним скорее плохое.
Результаты исследования достаточно хорошо демонстрируют, что имидж предпринимателя в сознании общества хоть и медленно, но улучшается, тем не менее мы еще очень далеки от того, чтобы бизнесмен стал знаковой фигурой или образцом для подражания, прокомментировал результаты опроса заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.
В чистом виде к старым бизнес-моделям уже не вернуться, прогнозирует дальнейшее развитие ситуации в отрасли эксперт. Кроме того, ожидать обширных мер поддержки, как во время пандемии, предпринимателям также не стоит. Дмитрий Завьялов полагает, что в 2021 году рынок очистится от наименее эффективных компаний, не способных работать без государственной подпитки.