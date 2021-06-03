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03:01 (мск), источник: Известия

52% россиян выступили за усиление регулирования бизнеса

Больше половины граждан (52%) считает, что регулирование государством бизнеса необходимо усилить. Об этом говорится в исследовании PwC (есть у «Известий»). Число сторонников противоположного мнения в два раза меньше — всего четверть. В опросе, проведенном совместно с фондом «Общественное мнение», приняло участие более 2 тыс. человек. Согласно его результатам, в пользу сокращения налогов на бизнес высказался 41% респондентов. Еще 33% предлагают оставить всё как есть, и лишь 11% — повысить налоги.

Источник: Известия

Почти половина россиян (49%) считают, что в России скорее неблагоприятные условия для ведения предпринимательства. 37% граждан назвали бизнес-среду благоприятной, а остальные — затруднились ответить. При этом 41% опрошенных ожидают, что положение предпринимателей будет улучшаться, а 34% — что произойдет ухудшение.

«Выяснилось, что и через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым», — отметил управляющий партнер в России и странах Евразии, PwC Игорь Лотаков.

В исследовании отмечается, что положительно к предпринимателям относится подавляющее большинство россиян (76%). Однако на вопрос о том, как в целом в стране воспринимают бизнесменов, треть респондентов заявила, что в обществе отношение к ним скорее плохое.

Результаты исследования достаточно хорошо демонстрируют, что имидж предпринимателя в сознании общества хоть и медленно, но улучшается, тем не менее мы еще очень далеки от того, чтобы бизнесмен стал знаковой фигурой или образцом для подражания, прокомментировал результаты опроса заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

В чистом виде к старым бизнес-моделям уже не вернуться, прогнозирует дальнейшее развитие ситуации в отрасли эксперт. Кроме того, ожидать обширных мер поддержки, как во время пандемии, предпринимателям также не стоит. Дмитрий Завьялов полагает, что в 2021 году рынок очистится от наименее эффективных компаний, не способных работать без государственной подпитки.

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