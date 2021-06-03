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10:28 (мск), источник: Коммерсантъ

При бесплатной газификации могут ввести принцип «бери или плати»

Бесплатное подключение граждан к газу будет увязано с их обязанностью начать его потребление в течение года, при невыполнении этого условия им придется оплатить расходы на подключение, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, это решение принято на совещании у вице-премьера Александра Новака.

Источник: AP 2021

Гражданин, дом которого бесплатно подключили к газу, должен будет в течение 12 месяцев с даты заключения договора на присоединение к газораспределительным сетям исполнить «обязательство по строительству, реконструкции газовых сетей» на своем участке.

Если это требование не будет выполнено, то ему придется возместить затраты на подводку газа до его дома. Предельный размер компенсации определит правительство.
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По данным источника агентства, разработать соответствующее постановление Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 20 июня.

Также ФАС должна проработать вопрос увеличения предельного размера использования специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа с 70% до 100%, чтобы покрыть выпадающие доходы газораспределительной организации из-за догазификации. Другой собеседник отметил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

О необходимости бесплатной газификации заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле. Он уточнил, что сделать это нужно до 2030 года. 2 июня закон о бесплатной газификации домов одобрил Совет федерации.

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