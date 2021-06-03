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03:44 (мск), источник: Известия

В России разработали правила очередности показа фильмов в кинотеатрах

Ассоциация владельцев кинотеатров договорилась на площадке Минкультуры с объединениями продюсеров и дистрибьюторов кино о правилах очередности фильмов в кинотеатрах, рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации Олег Березин. Согласно предложенным мерам, прокатчики и дистрибьюторы будут фиксировать даты релизов своих фильмов в кинотеатрах не позднее, чем за 10 недель до планируемой даты показа.

Источник: Известия

«Представители отрасли, ассоциации выработали перечень правил, в какой последовательности будут показываться фильмы в кинотеатрах, чтобы картины не сталкивались друг с другом и не отнимали друг у друга кинозрителей. В частности, мы договорились, что не менее чем за 10 недель до планируемого показа та или иная кинокомпания, прокатчик должна определиться с датами релиза своего фильма и уже не двигать эти даты до показа», — рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров.

По его словам, также предполагается, что следить за соблюдением правил будет экспертный совет при Минкультуры.

В марте об инициировании обсуждения правил сообщала глава департамента кинематографии Минкультуры Светлана Максимченко. По ее словам, министерство рассчитывало на разработку отраслевых правил во втором квартале года.

Необходимость правил объясняется стремлением исключить столкновение похожих фильмов в одно и то же время в кинотеатральном прокате, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

«Когда два однотипных фильма, рассчитанные на одну и ту же аудиторию, выходят в одну и ту же дату, это нездоровая ситуация, такого быть не должно, такое регулирование рынка оно нормально, но явно не надо, чтобы в этом принимало участие государство», — считает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.

По его мнению, продюсеры и дистрибьютеры вполне могут договориться между собой.

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