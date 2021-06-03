Новая вакцина от коронавируса будет защищать от всех мутаций

«Эта вакцина отличается от других, мы ее очень ждем, потому что она вырабатывает не только гуморальный иммунитет (который действует не больше шести месяцев) для определенных белков, как сегодняшние препараты. SARS-2, бывает, мутирует, вырабатываются другие белки, против которых эти вакцины могут не действовать. Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», —уточнила она.
В агентстве пока не раскрывают данных об эффективности препарата, но предполагают, что вакцина будет действенная. Названия у нее еще нет.
Клинические испытания новой вакцины должны начаться в июле.
— Какие уроки можно извлечь из пандемии?
— Первый — необходимость развития инфекционной службы, подготовки врачей-инфекционистов и сотрудников первичного звена, на что сейчас направлены действия и Минздрава России, и ФМБА России.
Второе — и наука, и лечебные учреждения, и промышленность должны быть готовы быстро перестраиваться. Это очень важно. Сегодня у нас наука создает такие технологические платформы. Возьмем «Спутник V» — он сделан на базе вакцины от Эболы. «Рыба» готова, а основной компонент взят от SARS-2 и вставлен в нее. Эта схема важна и для вакцин, и для лекарств, и для тестов. Могут появиться различные инфекции, и нужно иметь возможность быстро перейти к созданию новых лекарств, новых вакцин, новых тестов.
Точно так же должно работать и промышленное производство. Сегодня ФБМА России я считаю ОМОНом здравоохранения, потому что мы быстро создаем летучие бригады и передвигаем их в те регионы, которые требуют помощи. Так работали в Крыму, в Сибири, на Дальнем Востоке. А космос, а «Росатом»? Хоть какая-нибудь авария была из-за того, что там заболели люди? Нет. Это всё благодаря действиям ФМБА России. Нужно создавать передвижные мобильные комплексы. Это тоже было обосновано в послании президента. Медики всегда должны быть на страже.