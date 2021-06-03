Доля аварий с участием легальных такси за пять лет выросла на 10%

Наличие у водителя такси официального разрешения не гарантирует пассажиру безопасность: по данным проведенного центром исследования, 83% аварий, случившихся с участием такси в минувшем году — это случаи с легальными перевозчиками.
Из 3,5 тысяч попавших в ДТП такси у 2,9 тысяч разрешения были.
За те же пять лет число ДТП, совершенных по вине таксистов, выросло почти на 56%, а среди водителей легальных такси — на 60%. При этом большинство аварий приходится на транспорт, находящийся в собственности юридических лиц, говорится в документе.
Все эти цифры — повод для тревоги, сказала «Известиям» Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси, по заказу которого и проводилось исследование. Рост аварийности может быть связан с плохим самочувствием водителей, а также массовыми нарушениями порядка предрейсового медицинского осмотра, отметила она.
В 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 24 тыс. нарушений порядка предрейсового медицинского осмотра. А в 2021 году всего за четыре месяца нарушений оказалось более тысячи, рассказал замначальника главного управления ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин на прошедшем в конце мая в Госдуме круглом столе.