С 1 сентября импортеры будут указывать координаты зарубежных заводов

С 1 сентября импортеры будут обязать сообщать регулятору идентификатор производства, когда предприятия будут регистрировать документы о соответствии обязательным требованиям на товары. Это может быть глобальный номер местоположения GLN (global location number) — хотя многие российские ассоциации выступили против него, ведь GLN получают платно в международной системе GS1. Либо можно указывать географические координаты зарубежных заводов и фабрик, которые можно определять по сигналам ГЛОНАСС. Также допускается иной идентификатор.
В Минэкономразвития пояснили: сейчас на практике возникают ситуации, когда на одну и ту же продукцию есть не один, а несколько документов соответствия. Либо на один завод приходится несколько десятков сертификатов — и по каждому из них эксперты должны были провести инспекцию фабрики.
«В таких ситуациях, во-первых, сложно понять, действительно ли товар произведен по указанному адресу и прошел ли он все необходимые проверки. А во-вторых, можно предположить, что выезд на производственную площадку не осуществлялся. Как следствие, на рынке может обращаться рискованная продукция», — отметили в МЭР.
Цифровая система идентификации мест по производству продукции решит эти проблемы: регулятор сможет отследить, прошло ли, например, производство нужные проверки. Именно для работы такой системы необходим цифровой идентификатор места изготовления.