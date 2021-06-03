Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 3 июняЧумной бунт, "Группа крови", Всемирный день велосипеда и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
25Дикая энергия: кто спасет летучих мышей и поганок
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
08:20 (мск), источник: Известия

С 1 сентября импортеры будут указывать координаты зарубежных заводов

Готовы два постановления правительства, которые легализуют цифровую систему идентификации мест по производству продукции. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе МЭР. Речь идет о заводах и фабриках вне ЕАЭС, которые изготавливают потребительские товары, подлежащие сертификации соответствия обязательным требованиям или декларированию. А это каждый второй импортный товар, продающийся в РФ, подчеркнули в Минэкономразвития.

Источник: Известия

С 1 сентября импортеры будут обязать сообщать регулятору идентификатор производства, когда предприятия будут регистрировать документы о соответствии обязательным требованиям на товары. Это может быть глобальный номер местоположения GLN (global location number) — хотя многие российские ассоциации выступили против него, ведь GLN получают платно в международной системе GS1. Либо можно указывать географические координаты зарубежных заводов и фабрик, которые можно определять по сигналам ГЛОНАСС. Также допускается иной идентификатор.

Читайте также
Сделано в России: отечественные товары, покорившие мир

В Минэкономразвития пояснили: сейчас на практике возникают ситуации, когда на одну и ту же продукцию есть не один, а несколько документов соответствия. Либо на один завод приходится несколько десятков сертификатов — и по каждому из них эксперты должны были провести инспекцию фабрики.

«В таких ситуациях, во-первых, сложно понять, действительно ли товар произведен по указанному адресу и прошел ли он все необходимые проверки. А во-вторых, можно предположить, что выезд на производственную площадку не осуществлялся. Как следствие, на рынке может обращаться рискованная продукция», — отметили в МЭР.

Цифровая система идентификации мест по производству продукции решит эти проблемы: регулятор сможет отследить, прошло ли, например, производство нужные проверки. Именно для работы такой системы необходим цифровой идентификатор места изготовления.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Ловушка для кандидата: в России появилась новая схема обмана при трудоустройстве
Игра в копилочку: россиянам придется дольше собирать деньги на квартиру
ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги ради помощи бедным
Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
Новая вакцина от коронавируса будет защищать от всех мутаций
Япония заявила России протест из-за задержания японского судна
Швыдкой рассказал, как идет процесс возвращения скифского золота
Стадо из 15 диких слонов наводит ужас на жителей Китая (видео)
Названы приоритетные города для перехода на водородный транспорт
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Здоровье
Российский ученый вычислил пик третьей волны ковида «Британский» штамм коронавируса уже пришел в нашу страну.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Военные учения НАТО в Болгарии вышли из-под контроля
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Авто
«Калашников» запатентовал мотоцикл в стиле ретро (фото) Всего планируют выпустить 49 байков в стиле Иж-49
Кино
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок Актриса вернулась к роли следователя СК
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Леди
Официально: Мэттью Перри расстался с невестой Пара была вместе около трех лет
Новости партнеров
Коммунист набросился на Героя России – и наизусть зачитал присягу США
Мнение россиян важно для будущего страны. Пройди опрос
В недовольных депутатом от КПРФ жителей бросили гранату
Врачи предупредили о серьезных побочных эффектах ковид-вакцинации
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь