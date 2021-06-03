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06:47 (мск), источник: РБК

Мурашко словами «спокойно все» опроверг начало третьей волны COVID-19

В России нет третьей волны распространения коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС. Мурашко пояснил, что в целом заболеваемость по стране снижается, однако регионы по-разному выходят из пандемии.

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Источник: AP 2021

«Нет никакой третьей волны, спокойно все. Все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят [из пандемии]», — пояснил он.

В конце марта замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и само течение заболеваний «позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции».

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Однако министр тогда счел, что разговоры о третьей волне COVID-19 пока преждевременны.

В середине мая Мурашко назвал вопросы о начале третьей волны неуместными и посоветовал гражданам сделать прививку против коронавируса.

«Нам часто задают вопрос про риск возникновения третьей волны. Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, “авось” в данной ситуации не сработает. Нужно просто прийти, провакцинироваться и не задавать столь банальных и неуместных вопросов», — сказал он.

В России пик заражений пришелся на декабрь. Тогда ежедневно в стране выявляли более 28 тыс. случаев заболевания. С началом года показатель начал снижаться и к апрелю в день выявляли уже менее 9 тыс., а в некоторых случаях и меньше 8 тыс. заболевших COVID-19.

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Однако в конце мая наметился небольшой рост и суточный прирост в отдельных случаях снова стал подниматься выше 9 тыс.

Сейчас первым компонентом вакцины от коронавируса привиты около 18 млн россиян, сообщил Мурашко. По его словам, активность населения в вопросе вакцинации от COVID возросла «очень хорошо».

При этом власти приводили ранее другие сведения: президент Владимир Путин сообщал, что прививку от коронавируса сделали 21,5 млн граждан, премьер Михаил Мишустин утверждал, что минимум одна доза вакцины введена 24 млн человек. Вице-премьер Татьяна Голикова уточняла, что 24 млн — это число доз вакцины, использованных за весь период.

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