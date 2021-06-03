10:22 (мск), источник: Life.ru
Адвокат рассказала, как можно оказаться владельцем чужой фирмы
Если начали приходить странные, безосновательные письма, это повод для серьёзного беспокойства.
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Цифровизация, облегчая бюрократические процессы, может также упростить задачу мошенников, и человек может обнаружить, что на него зарегистрировали фирму и он обязан теперь нести всю материальную и другую ответственность. Как это возможно, рассказала адвокат Надежда Ермолаева.
«Существующая система регистрации фирм выстроена так, что практически на всех этапах собирания документов, их предоставления в органы ФНС России осуществляется проверка, однако такая проверка является первичной и поверхностной. Следовательно, при хорошо организованной фальсификации у проверяющего органа просто не будет оснований отказать в регистрации фирмы», — говорит юрист в интервью агентству «Прайм».
Если на ваше имя начали приходить странные письма о долгах перед третьими лицами или государством, начали вызывать в налоговую, следует проверить, не стали ли вы участником