Онищенко назвал причину возможного роста заболеваемости COVID-19 в РФ осенью

«Поскольку он [коронавирус] циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — рассказал Онищенко «РИА Новости».
Ранее в этот день министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавирусной инфекции, а заболеваемость COVID-19 в стране в целом снижается.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в тот же день сообщила, что примерный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь этого года. Для этого, по ее словам, необходимо провакцинировать 60% населения, или почти 69 млн человек.
В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.
На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».