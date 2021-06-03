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09:50 (мск), источник: Известия

Онищенко назвал причину возможного роста заболеваемости COVID-19 в РФ осенью

Уровень заболеваемости коронавирусом в России вырастет к осени, если вакцинация будет идти медленно. Об этом 3 июня заявил академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

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Источник: Известия

«Поскольку он [коронавирус] циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путем», — рассказал Онищенко «РИА Новости».

Ранее в этот день министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России нет третьей волны коронавирусной инфекции, а заболеваемость COVID-19 в стране в целом снижается.

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Также Мурашко добавил, что допускает ослабление коронавирусных ограничений, если 60% населения будут привиты от COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в тот же день сообщила, что примерный срок достижения коллективного иммунитета в России — сентябрь этого года. Для этого, по ее словам, необходимо провакцинировать 60% населения, или почти 69 млн человек.

В России с 18 января проходит масштабная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку делают бесплатно всем желающим. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить пандемию.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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