Кириенко сообщил, что лекции марафона «Новое знание» посмотрели более 70 млн раз

11:37 (мск), источник: ТАСС
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«Я не знаю, сколько сейчас просмотров, но полтора дня назад около 70 млн просмотров было сложных лекций [прочитанных на марафоне «Новое знание"]. За них не ставят оценок, никто не будет проверять, посмотрел ты или нет. Более 70 млн раз посмотрели школьники и студенты длинные содержательные лекции», — сказал Кириенко.
«[Это опровергает стереотип], что для поколения TikTok, если ты хочешь с ними поговорить, надо уложиться в 30 секунд, минута максимум, желательно в кадре немножко подтанцовывать под хорошую музыку. Чушь. Полуторачасовые сложные лекции ученых и специалистов ребята слушают с большим интересом», — добавил Кириенко.
Марафоны, предусматривающие проведение тематических лекций, будут проходить в рамках деятельности общества «Знание», сообщил Кириенко.
«Марафон “Новое знание” показал, что такие большие проекты, когда включена вся страна, когда общество “Знание” дает возможность человеку в любом регионе нашей страны включиться и выбрать ту тему, которая ему интересна, должны работать. Они могут быть разные, могут быть универсальные, как марафон “Новое знание”, который прошел
По его словам, в настоящий момент в общество «Знание» поступают заявки от школьников и специалистов, которые предлагают различные темы, в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства.
«Такие тематические марафоны точно должны быть, а какой из них должен быть первым, пусть ребята сами решают», — подчеркнул Кириенко.
С 20 по 22 мая в восьми городах РФ, включая Москву и
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности». В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, «Здоровое общество», «Лекарственная безопасность» и специальная юношеская секция «ПМЭФ-Юниор». ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.