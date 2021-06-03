12:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Башар Асад привился «Спутником V»
Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил сирийский посол в России Рияд Хаддад, передает РИА Новости.
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Дипломат отметил, что в Сирии активно проходит вакцинация населения российской вакциной.
Он подчеркнул, что сейчас в стране идет уже третья волна прививок «Спутником V».
«Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано», — добавил Хаддад.
30 мая сообщалось, что