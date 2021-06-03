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13:17 (мск), источник: Газета.Ру

В России появится «Белый интернет» для школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что в стране разрабатывают «белый интернет» для школьников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: StartupStockPhotos/СС0

«Сегодня создается так называемый “белый интернет” для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — сказал он.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что ведомство не идет по пути запрета, а стремится идти по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда.

По его словам, в «белом интернете» можно будет смотреть фильмы, а также посещать онлайн музеи и театры.

«Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — рассказал Кравцов.

Ранее Общественная палата предложила ввести возрастную идентификацию подростков в соцсетях.

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