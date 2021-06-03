В России появится «Белый интернет» для школьников

«Сегодня создается так называемый “белый интернет” для школьников, где тоже есть соцсети, мессенджеры, но там проверенное содержание», — сказал он.
Глава Минпросвещения подчеркнул, что ведомство не идет по пути запрета, а стремится идти по пути тех возможностей, которые дает цифровая образовательная среда.
По его словам, в «белом интернете» можно будет смотреть фильмы, а также посещать онлайн музеи и театры.
«Мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но содержание будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим», — рассказал Кравцов.
Ранее Общественная палата предложила ввести возрастную идентификацию подростков в соцсетях.