13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Лондоне открылся первый в мире «парящий бассейн» (фото)
У него прозрачное дно и стены, и он расположен на высоте 35 метров над землей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Захватывающий дух бассейн открылся в начале июня на
Посетить Sky Pool могут только резиденты комплекса и их гости, зато посмотреть на этот «парящий бассейн» могут все желающие прямо с улицы.
Разработкой Sky Pool занималась компания Arup Associates, чьи архитекторы и дизайнеры создавали Сиднейскую оперу. Сам бассейн изготовили по чертежам в Колорадо. Сообщается, что для наполнения бассейна понадобиться 375 тонн воды, пишет CNN.
Екатерина Гура