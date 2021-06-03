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13:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Лондоне открылся первый в мире «парящий бассейн» (фото)

У него прозрачное дно и стены, и он расположен на высоте 35 метров над землей.

Захватывающий дух бассейн открылся в начале июня на юго-западе Лондона в элитном жилом комплексе Embassy Gardens. Между двух небоскребов на уровне десятого этажа (35 метров над землей) установлен абсолютно прозрачный бассейн Sky Pool. Из бассейна открывается вид на Вестминстер и колесо обозрения London Eye.

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Посетить Sky Pool могут только резиденты комплекса и их гости, зато посмотреть на этот «парящий бассейн» могут все желающие прямо с улицы.

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Разработкой Sky Pool занималась компания Arup Associates, чьи архитекторы и дизайнеры создавали Сиднейскую оперу. Сам бассейн изготовили по чертежам в Колорадо. Сообщается, что для наполнения бассейна понадобиться 375 тонн воды, пишет CNN.

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