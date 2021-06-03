14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Рыбаки из Йемена нашли в теле кашалота редкую амбру стоимостью $1,5 миллиона
Амбру называют «плавучим золотом»
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Группа из 35 рыбаков из деревни
Вытащив тело кита на берег, они обнаружили внутри кусочки амбры общим весом 127 килограммов. Сообщается, что цена этого вещества составляет около 50 тысяч долларов за килограмм. Спустя время рыбаки смогли продать найденную амбру за 1,5 миллиона долларов, сообщает BBC.
Рыбаки рассказали журналистам, что вырученные деньги поделили поровну: они купили себе дома, машины и лодки, а также помогли самым бедным жителям своей деревни. Несмотря на то, что на такие деньги теперь можно безбедно жить, рыбаки не намерены бросать рыбный промысел.
Отметим, что амбра выделяется в результате раздражения слизистой кишечника кита роговыми клювами проглоченных кальмаров. При этом она формируется только в организме 1−5% самцов. Сейчас, когда действует запрет на китобойный промысел, получить вещество можно только из туши мертвого кашалота или случайно обнаружить его на берегу моря.
Екатерина Гура