Турция отменила обязательные ПЦР-тесты для привившихся и переболевших россиян

«Пассажиры не будут обязаны предоставлять отрицательный результат теста ПЦР, если они предоставят документ, выданный официальными властями соответствующей страны, в котором говорится, что они были вакцинированы и/или переболели и вылечились в течение последних 6 месяцев», — говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что прививка должна быть получена не менее чем за 14 дней до въезда.
В Turkish Airlines добавили, что непривитым россиянам и другим туристам из стран с благоприятной эпидемической обстановкой необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест, сданный за 72 часа или тест на антиген, полученный за 48 часов до въезда в Турцию.
В число стран, на которых эти послабления не распространяются, входят Афганистан, Бангладеш, Бразилия, ЮАР, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Прилетевшим оттуда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, однако их все равно поместят на карантин на 14 дней.
Пассажиры, вылетающие из Великобритании, Ирана, Египта и Сингапура, освобождены от карантина, но также должны иметь отрицательный результат теста, сделанный за 72 часа до въезда.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова выразила надежду, что российские туристы смогут отправиться на курорты Турции в июле. 31 мая Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines.