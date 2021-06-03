В Кремле прокомментировали ограбление 96-летнего ветерана Пронина

15:25 (мск), источник: Известия
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Представитель Кремля выразил надежду на то, что правоохранительные органы вскоре найдут преступников, причастных к данному делу.
Чудовищная ситуация. Мы знаем, что полиция работает, хочется верить, что
все-такиэтих подонков найдут.
Инцидент с ограблением ветерана произошел 28 мая. Как сообщала прокуратура, потерпевшему на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что якобы проводят
Пожилой мужчина сбросил деньги с балкона своей столичной квартиры, и ими завладели злоумышленники. После этого 96-летний ветеран обратился в полицию, где было возбуждено соответствующее уголовное дело.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники страны должны знать о проблемах каждого ветерана Великой Отечественной войны. Он отмечал, что руководители регионов и главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке.