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15:25 (мск), источник: Известия

В Кремле прокомментировали ограбление 96-летнего ветерана Пронина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чудовищной ситуацию с хищением денег у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Представитель Кремля выразил надежду на то, что правоохранительные органы вскоре найдут преступников, причастных к данному делу.

Чудовищная ситуация. Мы знаем, что полиция работает, хочется верить, что все-таки этих подонков найдут.
Дмитрий Песков
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Инцидент с ограблением ветерана произошел 28 мая. Как сообщала прокуратура, потерпевшему на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что якобы проводят оперативно-разыскные мероприятия и обманным путем выманили у ветерана 400 тыс. рублей.

Пожилой мужчина сбросил деньги с балкона своей столичной квартиры, и ими завладели злоумышленники. После этого 96-летний ветеран обратился в полицию, где было возбуждено соответствующее уголовное дело.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявлял, что чиновники страны должны знать о проблемах каждого ветерана Великой Отечественной войны. Он отмечал, что руководители регионов и главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке.

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