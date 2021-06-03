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16:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Сирия опровергла прививку Асада «Спутником V» через пару часов после объявления

Посол Сирии в России Рияд Хаддад опроверг свои же слова о том, что президент арабской республики Башар Асад привился «Спутником V». Об этом пишет РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Некоторые средства массовой информации передали мои ошибочные заявления во время [Петербургского международного экономического] форума», — пояснил дипломат спустя пару часов после другого заявления.

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Хаддад рассказал, что на самом деле Асад не нуждается в том, чтобы делать прививку, потому что уже переболел COVID-19 и выздоровел.

Ранее сирийский посол отметил, что в арабской республике активно проходит вакцинация населения российской вакциной. Врачи и высокопоставленные чиновники уже получили дозу препарата.

Сирийский президент действительно переболел еще в марте 2021 года. Асад и его жена Асма вернулись к работе в привычном режиме спустя несколько недель после заражения. Прежде чем выздороветь, они были на карантине.

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