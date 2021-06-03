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19:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

В британском лесу нашли мини-Италию с популярными достопримечательностями

Ее тайно строил местный фермер в течение 25 лет.

Случайные туристы обнаружили в лесу недалеко от деревни Коррис в Северном Уэльсе необычную мини-Италию — комплекс зданий, повторяющих популярные достопримечательности Рима, Флоренции и других городов страны.

Новость об этой находке заинтересовала местного садовника Джонатана Фелла, который, изучив постройки, решил узнать их историю.

Фелл узнал, что мини-Италию построил местный фермер Марк Борн вместе со своей супругой. В 1980-х годах они путешествовали по Италии и настолько влюбились в эту страну и ее архитектуру, что решили воссоздать ее дома. В течение 25 лет супруги тайно строили копии итальянских зданий на опушке леса.

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За эти годы на территории «Валлийской Италии» появились миниатюрная Пизанская башня, венецианский мост Риальто, Сердце Флоренции и многие другие достопримечательности — всего 30 зданий.

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В 2009 году Борн погиб и комплекс оказался заброшен и забыт. За прошедшие более чем десять лет здания стали разрушаться и зарастать кустарниками и мхом, пока на них случайно не наткнулись туристы.

Очарованный невероятной находкой Фелл решил все отреставрировать и вернуть к жизни. Он организовал специальный фонд под названием «Маленькая Италия», куда все желающие могут перевести деньги на восстановление комплекса. Сам Фелл и еще восемь добровольцев сейчас работают над реставрацией итальянских построек. После завершения работ комплекс «Маленькая Италия» откроется для посещения туристов, пишет Daily Mail.

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