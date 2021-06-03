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19:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

104-летняя пенсионерка из США раскрыла сладкий рецепт долгожительства

Она до сих пор активна и с легкостью заводит новые знакомства.

Пенсионерка из города Гонолулу, штат Гавайи, по имени Вайлет в конце мая отпраздновала свой 104-й день рождения. Несмотря на столь солидный возраст, она довольно активна, сама себя обслуживает, любит общение и вкусно покушать.

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Благодаря своему возрасту Вайлет является местной знаменитостью, а потому поздравить ее с днем рождения пришли не только родственники и друзья, но и журналисты. Всех, конечно же, интересовал секрет ее долголетия. И американка не стала ничего скрывать.

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По мнению Вайлет, дожить до такого преклонного возраста ей помогла любовь, чувство юмора, и много-много мороженого. Пенсионерка рассказала, что двойная порция фисташкового мороженого с кленовым сиропом делает ее счастливее, а значит и продлевает жизнь.

Правда Вайлет также уточнила, что на долголетии могли сказаться и хорошие гены. Например, ее отец прожил до 94 лет, сообщает Khon2.

Екатерина Гура

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