11:19 (мск), источник: BBC News Русская служба
«В лежку». Почему молодые китайцы все меньше хотят работать
У китайской молодежи набирает популярность культура «тан пинг» — пассивного стиля жизни без стресса и карьеризма. Тренд, зародившийся из
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«Тан пинг» (что можно перевести примерно как «лечь и отключиться») — это спасение от давления общества, которое беспощадно толкает молодых людей искать работу, непременно вкалывать и обязательно строить карьеру, трудясь во внеурочное время, чтобы получить повышение.
Термин «тан пинг», как считается, зародился в соцсети Tieba. Его применил автор поста, написавший, что он последние два года не работает и не видит в этом проблемы. Вместо того, чтобы гнаться за успехом в общепринятом понимании, он решил просто «прилечь».
«Поскольку в нашей стране никогда не было идеологии, превозносившей субъективность человека, я создам ее сам. Прилечь — это моя мудрость. Только если человек прилег, он становится мерой всех вещей,» — цитирует пост новостной сайт Sixthtone.
Пост набрал популярность, и выражение начали использовать и на других платформах — аналоге «Твиттера» Weibo и похожим на IMDB (с большим форумом) Douban — в группе «тан пинг» на этой платформе состояло 6 тыс. пользователей. Впрочем, сейчас и пост и группа удалены, а в Weibo нельзя искать хэштег #TangPing.
Возможно, это связано с критикой философии «тан пинг» в государственных СМИ.
«Несмотря ни на что, у молодежи должна быть уверенность в будущем, — говорится в комментарии в гуанчжоуской газете Nanfang Daily. — У Китая самое многочисленное в мире население, с огромными трудовыми ресурсами и огромным преимуществом на рынке… Единственный путь к счастью — путь через труд».
«Сообщество лежебок, конечно, не может быть полезно для экономического и социального развития страны», — пишет автор пекинской газеты Guangming Daily, связанной с Коммунистической партией.
Керри Аллен, аналитик китайских СМИ:
Такое случалось и раньше. В 2016 году популярным мемом стала фотография китайского актера из ситкома 90-х, развалившегося на диване. Через год молодым китайцам полюбился персонаж японского мультфильма по имени Гутедама — «Депрессивное яйцо».
Тогда портал Sixthtone говорил о подъеме «культуры сан» или «культуры судного дня» которая «подрывает трудовую этику молодежи, бьет по ее мотивации и порождает апатию».
А совсем недавно россиянин Владислав Иванов (Лелуш) неожиданно для себя прославился в Китае, став примером для подражания у молодых китайцев, которые устали от вечной гонки и не прочь полентяйствовать.
Такие тенденции рождаются в свете растущего давления на молодых китайцев. Это поколение выросло при политике «одна семья — один ребенок», и от них ожидают, что они будет работать больше, чем родители, уходящее на пенсию поколение которых в два раза многочисленнее.
Сегодняшнее поколение молодых китайцев также сталкивается с давлением, потому что они должны доказывать свою социальную ответственность в условиях системы «социального кредита». К тому же их постоянно призывают демонстрировать патриотизм, бойкотируя зарубежные компании и бренды.