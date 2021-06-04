10:27 (мск), источник: Life.ru
Учёные объяснили, можно ли ломать сирень
Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений, продающих ароматные ветки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В споре, идущем с советских времён, поставлена точка: кусты сирени категорически нельзя обламывать ради букета. Обрезание веток должны проводить исключительно специалисты, иначе может погибнуть целый куст.
«Споры грибов могут заразить сирень и привести к гибели ветки или даже целого растения. На самом деле обрезка сирени может производиться только чистым секатором и с запечатыванием ранения садовым варом. Это правило ухода за сиренью, ведь это очень нежное растение», — рассказала газете «Петербургский дневник» сотрудница
Петербургский депутат Алексей Цивилёв рассказал о жалобе жительницы Кировского района