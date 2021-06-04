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10:27 (мск), источник: Life.ru

Учёные объяснили, можно ли ломать сирень

Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений, продающих ароматные ветки.

Источник: webentwicklerin/СС0

В споре, идущем с советских времён, поставлена точка: кусты сирени категорически нельзя обламывать ради букета. Обрезание веток должны проводить исключительно специалисты, иначе может погибнуть целый куст.

«Споры грибов могут заразить сирень и привести к гибели ветки или даже целого растения. На самом деле обрезка сирени может производиться только чистым секатором и с запечатыванием ранения садовым варом. Это правило ухода за сиренью, ведь это очень нежное растение», — рассказала газете «Петербургский дневник» сотрудница Культурно-просветительского центра БИН РАН Александра Медведева.

Петербургский депутат Алексей Цивилёв рассказал о жалобе жительницы Кировского района Санкт-Петербурга на прохожих, ломающих кусты красивых насаждений. Многие уверены, что рвать сирень просто необходимо — дескать, это способствует более пышному цветению. Цивилёв напомнил, что за такое предусмотрены штрафы в размере пяти тысяч рублей. «Бизнесменов» у станций метро с вёдрами сломанных веток тоже ждут денежные санкции — от 500 рублей до двух с половиной тысяч.

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